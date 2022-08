Tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã Phú Hội

(LĐ online) - Ngày 12/8, tại trụ sở Nhà văn hóa xã Phú Hội, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Đức Trọng đã long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đây cũng là xã được Bộ Công an chọn để tổ chức điểm ngày hội ý nghĩa này.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng biểu trưng kinh phí xây dựng nhà tình thương của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các hộ nghèo xã Phú Hội

Đến dự Ngày hội, về phía Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía Bộ Công an có đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó Cục trưởng Cục V05, cùng đại diện các Cục của Bộ Công an. Đại diện tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; K’Mak - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và các đồng chí đại diện các phòng ban thuộc Huyện ủy, UBND huyện; đại diện các xã, thị trấn và bà con Nhân dân 15 thôn trên địa bàn xã Phú Hội.

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các đại biểu và quần chúng Nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2022) và 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2022); điểm lại những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 7 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc

Mặc dù xã Phú Hội là một địa bàn rộng, diện tích tương đối lớn, có trên 42,4% người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, là địa bàn trọng điểm về ANTT của huyện Đức Trọng. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của chính quyền, sự tham gia tích cực của Nhân dân với vai trò nòng cốt là MTTQ và các đoàn thể, lực lượng công an cùng với bà con Nhân dân đã triển khai tích cực, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Phú Hội đã tăng cường củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào; xây dựng các mô hình dân vận khéo, đăng ký xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, mô hình “Khu dân cư tiêu biểu” năm 2022; triển khai cho 15 thôn, 08 nhà trường, 01 trạm y tế đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT”. Trong thời gian qua đã củng cố kiện toàn 15 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 15 thôn trên địa bàn, tham mưu xây dựng mới 01 mô hình tuần tra tự quản do Công an xã quản lý; bên cạnh đó, địa bàn xã có 15 tổ hòa giải cơ sở do các Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổ chức hòa giải các mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong đời sống hàng ngày của Nhân dân; Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả của mô hình Camera an ninh với tổng số 87 mắt camera trên địa bàn 4 thôn trọng điểm và 07 mắt camera được lắp đặt tại khu vực ngã ba của các trục đường chính trên địa bàn do Ban Công an trực tiếp quản lý, vận hành. Từ đó, thời gian qua đã cung cấp nhiều thông tin hiệu quả giúp cho lực lượng Công an huyện, xã xác minh nhanh chóng các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn...

Tại ngày hội, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận, cách làm hay phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc của xã Phú Hội trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc của xã Phú Hội trong năm qua; nhất là sự chủ trì tích cực, chủ động và đóng vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã Phú Hội nói riêng và Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung. Nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Lâm Đồng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tổ chức đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là ngày hội của Nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ...

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

Tại ngày hội, Ban chỉ đạo 138 xã Phú Hội đã ra mắt Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội. Các cơ quan đơn vị trong địa bàn xã đã tiến hành ký cam kết thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cũng trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã được nhận kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Cũng trong chương trình Ngày hội, đại diện lãnh đạo Trung ương và địa phương đã tiến hành thăm, tặng quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, Công an huyện Đức Trọng cũng đã trao tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Phú Hội, trị giá trên 30 triệu đồng.

Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Ra mắt Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội Đại tá Nguyễn Thế Chi – Phó Cục trưởng Cục V05, trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể cán bộ, Nhân dân xã Phú Hội Đồng chí Lê Thái – Trưởng Công an huyện Đức Trọng, trao quà cho các hộ nghèo xã Phú Hội Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện, trao giấy khen cho các tập thể Các cơ quan đơn vị trong địa bàn xã đã tiến hành ký cam kết thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

NHẬT MINH