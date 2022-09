Bảo Lâm: Biểu dương người cao tuổi trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 27/9, Hội Người cao tuổi phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021 và gặp mặt, biểu dương người cao tuổi có uy tín, tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân huyện Bảo Lâm lần thứ I, năm 2022.

Lãnh đạo huyện Bảo Lâm tặng hoa chúc mừng

Trong giai đoạn 2016 - 2021, người cao tuổi trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hiện nay, toàn huyện có 8.130 người cao tuổi tham gia sinh hoạt tại 14/14 cơ sở hội; trong đó, có 270 người cao tuổi tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố.

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn đã chủ động và phối hợp triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào như: “Tuổi cao, gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; treo ảnh Bác Hồ trong gia đình được 100% hội viên thực hiện; phối hợp, tổ chức hoà giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong dân cư; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, tội phạm cho lực lượng công an; giáo dục cảm hóa 31 người lỗi lầm, phạm nhân được tha tù trước thời hạn, phạm nhân được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân

Đáng chú ý, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể phối hợp đến từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo các quy định có liên quan đến phòng chống dịch bệnh; có 357 người cao tuổi tham gia các chốt bảo vệ vùng xanh, tổ Covid-19 cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Người cao tuổi đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Hội Người cao tuổi tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” trong các cấp Hội Người cao tuổi; phối hợp với ngành công an và cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền phong trào người cao tuổi nêu gương sáng trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở chung sức xây dựng huyện Bảo Lâm ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân; Hội Người cao tuổi huyện tặng giấy khen cho 20 cá nhân là điển hình tiên tiến người cao tuổi đã có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 40 cá nhân có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực đời sống xã hội huyện Bảo Lâm lần thứ I, năm 2022.

ĐÌNH DỰ