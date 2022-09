Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở NN-PTNT

(LĐ online) - Chiều 16/9, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) để nắm bắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Buổi làm việc do đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT chủ trì.

Theo báo cáo của Đảng ủy Sở NN-PTNT, thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng. Nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm của ngành trong giai đoạn đã được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả.

Tiêu biểu như trong lĩnh vực trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng hiện đạt 378.149,7 ha, tăng 3,15% so cùng kỳ; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 63.896,1 ha (chiếm 21,3% diện tích đất canh tác); chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích 12.122,8 ha. Trong 9 tháng đầu năm 2022 Sở NN và PTNT cũng đã hực hiện quyết liệt, siết chặt công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 214 vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, giảm 43% so cùng kỳ; diện tích thiệt hại do phá rừng 29,81 ha, tăng 2,04% so cùng kỳ; thực hiện tháo dỡ được 95,76 ha nhà kính nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đến nay toàn Đảng bộ Sở NN-PTNT có 14/14 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng bộ đã phát triển được 7 đảng viên, chuyển đảng chính thức 10 đảng viên dự bị. Đảng ủy Sở NN-PTNT đã thành lập 2 đoàn kiểm tra xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra, điều tra của các cơ quan chức năng. Qua đó, có 1 chi bộ bị kỷ luật khiển trách; 7 đảng viên bị xem xét kỷ luật, trong đó 1 đề nghị kỷ luật cách chức, 4 cảnh cáo, 2 khiển trách. Hiện nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đang tiến hành kiểm tra đối với 5 chi bộ và 2 cán bộ chủ chốt.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Thanh Quan đánh giá cao các kết quả mà Đảng ủy Sở NN-PTNT đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong 9 tháng qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của một số cơ quan, đơn vị trực thuộc sở có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả; tiến độ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 còn chậm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở NN-PTNT cần kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

DUY DANH