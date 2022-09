Hội nghị Huyện ủy Lạc Dương lần thứ 11 mở rộng

(LĐ online) - Ngày 29/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 mở rộng.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác theo Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XI.

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Ti Ong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022, trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Lạc Dương đạt được những kết quả tích cực.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng tăng 8% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp và hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch đến địa phương vượt 4% kế hoạch, doanh thu vượt 116%; công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm và khối lượng lâm sản thiệt hại giảm so với cùng kỳ; tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 96% dự toán, phần huyện thu vượt 10% dự toán, trong đó thu từ thuế phí vượt 64% dự toán; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư ngoài ngân sách thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh.

Văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tỷ lệ học sinh ra lớp đầu năm học đạt cao, hoạt động giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có bước phát triển tốt; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả; công tác đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và vận động tham gia bảo hiểm y tế được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Quy chế dân chủ ở cơ sở thường xuyên được quan tâm triển khai thực hiện theo quy định, có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh thường xuyên được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác trồng rừng, trồng cây xanh và giải tỏa các diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp thực hiện chậm so với kế hoạch và yêu cầu đề ra; việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; tình trạng sản ủi đất, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch; tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông đường bộ còn xảy ra nhưng chưa được xử lý triệt để; tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, công trình và triển khai nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, qua đó đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, thảo luận cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác theo Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XI.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, về chủ trương, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải chủ động, linh hoạt theo dõi, bám sát tình hình, khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 theo Nghị quyết số 09 của Huyện ủy. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022.

