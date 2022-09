Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Tối 2/9, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, các Phó Thủ tướng Chính phủ Lào: Sonexay Siphandone; Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Đại sứ Nguyễn Bá Hùng

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các Phó Thủ tướng Chính phủ Lào: Sonexay Siphandone, Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào nhiều Đại sứ, Đại biện và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam với mốc son chói lọi ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm lại những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong 77 năm qua, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam từ một nước thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành thành một nước đang phát triển theo hướng xanh và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, quyền tự do, dân chủ được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, vị thế và vai trò quốc tế của Việt Nam ngày càng cao.

Qua hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với nỗ lực đầy ấn tượng, Việt Nam là 1 trong 3 nước có độ phủ vaccine cao nhất thế giới, là một trong số ít quốc gia ở châu Á đạt tăng trưởng kinh tế ở mức dương, tạo đà cho Việt Nam sớm mở cửa đất nước đầu năm 2022, đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 6%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt xấp xỉ 432 tỷ USD (tăng 14,8% so với cùng kỳ 2021), đón gần 1 triệu lượt khách du lịch quốc tế và đạt hàng triệu lượt khách du lịch nội địa, thu hút 11,57 tỷ USD vốn FDI.

Nhấn mạnh trên chặng đường 77 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ hết sức to lớn cả về tinh thần và vật chất của các nước trên thế giới, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đại diện nhân dân Việt Nam bày tỏ sự chân thành và biết ơn.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam năm nay hòa chung không khí sôi nổi của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam với hàng trăm hoạt động kỷ niệm càng giúp lan tỏa, tiếp thêm động lực đưa quan hệ và sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng mong muốn các nước tiếp tục ủng hộ quan hệ và hợp tác giữa Lào và Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào rất vui mừng và nhiệt liệt chúc mừng trước những thắng lợi và thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong 77 năm qua.

“Thắng lợi và thành tựu này là nguồn cổ vũ và động lực mạnh mẽ cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mình”, ông Saleumxay Kommasith nói.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cũng bày tỏ niềm tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định, dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến theo chiều hướng nào, Lào sẽ làm hết sức mình cùng với đồng chí anh em Việt Nam bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã dày công xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước nâng niu, vun đắp xây dựng trong suốt thời gian qua mãi mãi trường tồn.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm cúng, thắm tình hữu nghị và đoàn kết. Các đại biểu cùng nâng ly chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Theo Nhandan.vn)