MTTQ huyện Di Linh: Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động

Được xem như "cánh tay nối dài" của Mặt trận Tổ quốc nói riêng và của cả hệ thống chính trị nói chung, các tổ chức thành viên, các ủy viên, Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể, người tiêu biểu trong huyện Di Linh đã phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến trong mọi mặt đời sống xã hội. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đường làng, ngõ xóm tại các khu dân cư trong huyện Di Linh ngày càng khang trang nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chăm chút giữ gìn của Nhân dân

Được biết, toàn huyện Di Linh hiện có 779 cán bộ mặt trận, trong đó 57 vị là ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, 772 vị ủy viên cấp xã hoạt động tại 183 Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể và trên 3 ngàn hội viên nòng cốt tại các thôn, tổ dân phố. Đây được coi là lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ tỉnh, huyện phát động.

Để phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ Mặt trận, Ủy ban MTTQ huyện Di Linh luôn chú trọng công tác kiện toàn, củng cố ủy viên Ủy ban MTTQ và Ban Công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động, cơ cấu ủy viên là người đứng đầu tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, am hiểu pháp luật và được mọi người ở khu dân cư tín nhiệm. Định hướng hoạt động của đội ngũ cán bộ nòng cốt MTTQ theo phương châm “nắm chắc chủ trương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát cơ sở”. Trong tuyên truyền, xác định nội dung phù hợp, trong tham gia xây dựng nông thôn mới phải có kế hoạch và việc làm cụ thể, bám sát tiêu chí thực hiện từng năm. Riêng trong hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc, đúng chức năng, nhiệm vụ. Do đó, từng bước nâng cao tính thuyết phục trong tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ huyện Di Linh, từ năm 2019 đến nay đã vận động Nhân dân hiến trên 1.796 m2 đất, đóng góp gần 6 ngàn ngày công lao động, ủng hộ hơn 6,5 tỷ đồng đối ứng để cải tạo đường giao thông nông thôn, đường liên xóm, liên thôn.

Đến nay, toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Di Linh được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong đó, 49 khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư tiêu biểu, 38 Khu dân cư kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu nghị quyết MTTQ huyện đề ra.

Trong hưởng ứng Cuộc vận động “Vì người nghèo”, nhờ công tác tuyên truyền, vận động tốt nên huy động được nguồn lực lớn trong Nhân dân tham gia ủng hộ. Qua đó, từ nguồn quỹ đã xây dựng được 178 căn nhà cho hộ nghèo với trị giá gần 600 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trên 3.561 đối tượng gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết.

Với sự sáng tạo, linh hoạt của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở tại các khu dân cư, nhiều địa phương đã xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hay, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả các nội dung của cuộc vận động. Điển hình như Phong trào “Giúp nhau giảm nghèo bền vững”, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia, đăng ký xây dựng thương hiệu “mỗi xã một sản phẩm OCOP”, đã thành lập được 7 tổ hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh tại các xã Gia Hiệp, Hòa Ninh, Hòa Nam… từ đó giúp nông dân, nhà sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra, tại các khu dân cư duy trì hiệu quả Mô hình “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Cổng rào an ninh”, “Đội công tác xã hội tình nguyện”…; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư của huyện có nhiều khởi sắc.

Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ huyện Di Linh xác định rõ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên MTTQ các cấp trong phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững. Tiếp tục phát huy vai trò của các vị già làng, người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS, nắm chắc địa bàn, tùy theo đặc điểm vùng, địa bàn để có phương pháp, cách làm hiệu quả, lưu ý phát huy thế mạnh sẵn có của mỗi địa phương, khu dân cư. Hướng dẫn cơ sở thường xuyên bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp thời điểm tại mỗi thôn, tổ, khu dân cư, lưu ý thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong giám sát các công trình dân sinh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra Nhân dân trong công tác hòa giải cơ sở. Động viên mỗi hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia phong trào tự quản tại khu dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Tập trung biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn do Trung ương, tỉnh, huyện phát động. Từng bước nâng cao chất lượng sống tại khu dân cư, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH địa phương.

NGUYỆT THU