Tổng kết diễn tập phòng thủ huyện Bảo Lâm

(LĐ online) - Ngày 14/9, Ban tổ chức diễn tập huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Khen thưởng các tập thể

Để đảm bảo công tác diễn tập đạt kết quả tốt, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Các cơ quan chức năng đã chuẩn bị chu đáo hệ thống văn kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường, bãi tập và huy động nhiều lực lượng tham gia; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Trong thực hành diễn tập, đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của chính quyền, khả năng phối hợp, hiệp đồng tham mưu của các ngành, Mặt trận, đoàn thể; trong đó, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong tham mưu vận hành cơ chế, phối hợp giải quyết các tình huống.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lâm năm 2022 được tổ chức từ ngày 2/8 đến ngày 29/8. Nội dung diễn tập phòng thủ huyện gồm: Công tác tập huấn, chuẩn bị diễn tập; thực hành diễn tập vận hành cơ chế; thực binh xử lý tình huống A2; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thi hành lệnh thiết quân luật với sự tham gia của nhiều phương tiện và lực lượng.

Khen thưởng các cá nhân

Thông qua diễn tập nhằm tăng cường, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập đặc biệt là vai trò của lực lượng quân sự và công an; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng thực lực cơ sở chính trị vững mạnh, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững mạnh, thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, quân sự, công an làm nòng cốt khi có tình huống”; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp, các ngành và Nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập phòng thủ huyện năm 2022.

ĐÌNH DỰ