Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm

(LĐ online) - Ngày 11/10, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022.

Đảng ủy Khối quyết tâm thực hiện đạt 100% cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trên 90% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đảm bảo các nghĩa vụ tài chính, nộp đầy đủ kịp thời các loại thuế cho Nhà nước theo luật định; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; Tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp trong Khối cơ bản có hiệu quả, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022: Doanh thu đạt 13.150 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận: 2.916 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 1.886 đồng, giảm 5% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là 4,6 triệu đồng/người/tháng và cao nhất là 44 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá lại những kết quả đạt được, nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất tại doanh nghiệp.

3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phấn đấu thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI đề ra; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác Đảng, hệ thống chính trị. Đồng thời, tập trung lãnh chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

HOÀNG YÊN