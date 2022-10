Di Linh: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp, ngành trong huyện Di Linh đặc biệt quan tâm thực hiện, nhất là trong việc xây dựng các phong trào, mô hình mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung hướng về cơ sở để tập hợp, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho phát triển quê hương.

Lãnh đạo huyện Di Linh kiểm tra làm sân phơi bê tông xi măng cho người dân xã Tân Lâm

Đồng chí Triệu Trí Kiên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Di Linh cho biết: Ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 cùng các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Di Linh còn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Riêng đối với UBND huyện đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cơ sở. Thực hiện tốt việc đối thoại với Nhân dân, lịch tiếp dân định kỳ, nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý phê bình của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, kịp thời trả lời, giải thích những thắc mắc, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp; các đơn thư khiếu nại và những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng như Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, chỉ đạo các lực lượng tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương năm 2022 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và một số ngành liên quan đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, phổ biến tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; thực hiện tốt công tác vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, Công an huyện Di Linh cũng đã đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng Nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thường xuyên phối hợp tốt với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở và trên từng địa bàn dân cư. Thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết một số vụ việc nảy sinh ở một số địa bàn trong huyện.

Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp tham mưu cho BCĐ 503 huyện Di Linh tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Tân Lâm trong 2 ngày. Trong đợt hoạt động này, gần 200 lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng hội trường thôn, làm đường bê tông xi măng, sửa lại hệ thống giếng cung cấp nước, xây dựng 5 nhà vệ sinh, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, làm 30 sân xi măng, trao tặng 35 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật; học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Tân Lâm với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BCĐ 503 của huyện đã tổ chức tốt các buổi tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hướng dẫn nội dung, kỹ thuật tái canh cây cà phê; trồng, chăm sóc cây bơ ghép, sầu riêng năng suất cao; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại truyền thống tại địa phương, thu hút trên 200 người tham gia.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Di Linh tiếp tục tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo hệ thống dân vận thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, nhất là việc nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở; tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể và Nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định và nhiệm vụ của địa phương. Phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể cơ sở, Ban Thanh tra Nhân dân, tổ an ninh xã hội, tổ hòa giải và vai trò của đoàn viên, hội viên cốt cán, người có uy tín, trưởng làng, trưởng dòng họ... Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HOÀNG SA