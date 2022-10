Đoàn ĐBQH Lâm Đồng góp ý về chính sách an sinh xã hội

(LĐ online) - Ngày 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

ĐBQH Lâm Văn Đoan – Đoàn Lâm Đồng phát biểu thảo luận tại hội trường

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý) và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐBQH Lâm Văn Đoan - Đoàn Lâm Đồng phát biểu bày tỏ sự nhất trí với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách về kinh tế xã hội…; đồng thời, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm, sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới Việt Nam đã bước vào nhóm các nước phát triển có thu nhập trung bình thấp. “Để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, đến 2025 nước ta vượt qua thu nhập trung bình thấp, năm 2030 là nước thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, Chính phủ cần quan tâm đổi mới chính sách xã hội tương đồng với chính sách, hài hòa với các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm quyền của người dân.

Ngoài ra, ĐBQH Lâm Văn Đoan còn phát biểu: Cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi kỳ họp này Chính phủ trình Quốc hội phương án điều chỉnh mức tăng lương cơ sở, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tăng chi lương hưu từ ngày 1/7/2023… để đáp ứng yêu cầu cấp bách của cuộc sống và giải quyết một phần lương thu nhập của công chức, viên chức. Tôi cũng mong muốn cần quan tâm xem xét, điều chỉnh thông qua mức điều chỉnh từ ngày 1/1/2023 để đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay. Đề nghị cần tăng mức trợ cấp người có công cách mạng với mức lên hơn 2 triệu/người/tháng tăng khoảng 730 tỷ đồng so với Chính phủ dự kiến. Đề nghị tăng mức chuẩn trợ cấp cho cộng đồng, tăng 20,8% so với mức chuẩn hiện hành, thời gian thực hiện từ 1/7/2023, để đảm bảo tương quan đồng bộ giữa các chính sách an sinh xã hội.

Đảm bảo tối thiểu mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, đề nghị Chính phủ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm và sớm phân bổ nguồn dự toán 700 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương 2022 cho chương trình giảm nghèo, sớm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo trong năm 2022 – 2023, để công tác giải ngân nhanh chóng thuận tiện, đáp ứng yêu cầu cuộc sống.

NGUYỆT THU