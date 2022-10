Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 năm 2022

(LĐ online) - Chiều 13/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 10/2022.

Hội nghị với sự chủ trì của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Trung Hiếu cùng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng Huỳnh Minh Hải.

Tham dự có ông Ngô Văn Ninh – Người phát ngôn của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; đại diện lãnh đạo Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Lang Bian, Đặc san Dalat Info, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng; văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng Huỳnh Minh Hải đã thông tin tình hình hoạt động báo chí tháng 9/2022. Theo đó, các cơ quan báo chí tỉnh Lâm Đồng và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều tin, bài phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện, vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh; phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm…

Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thông tin về công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022; công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP nói riêng; công tác quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu và giá cả hàng hóa tiêu dùng trong tỉnh; kết quả bước đầu công tác thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Sau khi nghe người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cung cấp thông tin, các phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: Có thực hiện kiểm tra đồng bộ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản về giấy phép hoạt động để tránh tình trạng trốn thuế hay không? Về việc phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh dù đã có hẹn trước làm việc với Công an huyện Bảo Lâm nhưng khi đến thì không được tiếp, các phóng viên đã phản ánh với Sở Thông tin và Truyền thông, vậy Sở đã có thông tin gì với Công an Bảo Lâm chưa để sau này tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp? Kết quả lấy mẫu nông sản an toàn có công khai hay không? Có tính được lượng tiêu thụ xăng dầu để đảm bảo nguồn cung ứng trong thời gian tới hay không?...

Trước câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời và cung cấp những thông tin liên quan.

Đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh thời gian qua. Định hướng báo chí và thông tin tuyên truyền trong tháng 10, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng; tập trung thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời, tập trung tuyên truyền Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 và Phong trào thi đua Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản dưới Luật liên quan đến công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ; tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

TUẤN HƯƠNG