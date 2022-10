Lâm Hà đón nhận huyện nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐ online) - Ngày 28/10, huyện Lâm Hà đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện (28/10/1987 – 28/10/2022).

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo huyện Lâm Hà qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Trong diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Sỹ Bích – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà nhấn mạnh, sự ra đời của huyện Lâm Hà gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, với kết quả của sự nghiệp xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng ta đã đề ra chủ trương phân bố lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước, nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà

Thực hiện chủ trương đó, năm 1976 tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng tạo tiền đề cho sự ra đời huyện mới Lâm Hà sau này.

Vào ngày 28/10/1987, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (nay là Chính phủ) đã có Quyết định số 157 QĐ/HĐBT về việc thanh lập huyện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng.

35 năm qua, huyện Lâm Hà luôn nhận được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh; cùng với sự giúp đỡ, động viên có hiệu quả về tinh thần, vật chất của TP Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Hà đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Năm 2010, huyện Lâm Hà bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp và nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, hơn 10 năm qua, cả hệ thống chính trị huyện Lâm Hà đã vào cuộc với tinh thần nghiêm túc để triển khai Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhiều giải pháp đã được triển khai; trong đó, có việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về xây dựng nông thôn mới; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác gắn với xây dựng các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Cùng với đó là việc quan tâm tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Lâm Hà đạt 7,6%/năm. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế Lâm Hà ước đạt 8,4%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 22.548 tỷ đồng theo giá hiện hành; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng/người/năm.

Hiện nay, trên địa bàn Lâm Hà tỷ lệ hộ nghèo chung theo chuẩn cũ năm 2021 giảm còn dưới 0,98%. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường; quốc phòng an ninh được đảm bảo, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giáo dục - đào tạo được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm; việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, các lễ hội truyền thống, được quan tâm sâu sắc và chỉ đạo toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Với những thành tích đã đạt được, ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-TTg công nhận huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Ngày 19/10/2022, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 1185/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà, là sự kiện đặc biệt quan trọng, là mốc son đánh dấu một quá trình phát triển huyện, là tiền đề và là động lực quan trọng để huyện Lâm Hà tiếp tục phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới kiễu mẫu trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, trao Quyết định và bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà; thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà.

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Hiệp đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Hiệp đã đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tổ chức quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế, chính sách an sinh xã hội, tập trung công tác xã hội hóa; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Với thành tựu, kết quả đạt được qua 35 năm xây dựng và phát triển, song với tinh thần không được chủ quan, thỏa mãn với quyết tâm đổi mới, tạo bứt phá, phát triển nhanh và bền vững; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Lâm Hà ngày càng giàu mạnh. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tạo tiền đề quan trọng, bứt phá trong những năm tiếp theo, đóng góp thiết thực, nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh nhà” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh thêm.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng huyện Lâm Hà Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng huyện Lâm Hà

DUY DANH