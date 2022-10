Tập huấn nghiệp vụ xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nghiệp vụ cho lực lượng xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự có 216 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng PV05 và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình tập huấn nhằm hướng dẫn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức trong thực hiện công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và sự cần thiết của việc tập huấn nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào tại địa phương. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần tự giác, tập trung, tiếp thu kiến thức để vận dụng vào thực tế xây dựng và phát triển Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh nội dung phổ biến kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị đã trao đổi những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng phong trào tại địa bàn cơ sở; giải đáp các thắc mắc trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

AN NHIÊN