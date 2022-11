Bảo Lâm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LĐ online) - Ngày 10/11, Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 10 năm qua, các cấp, ngành của huyện Bảo Lâm đã tích cực quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, gắn với triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đạt được kết quả tích cực.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhận thức, trách nhiệm, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả trong 10 năm, huyện Bảo Lâm đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết cho 95,5% cán bộ, đảng viên và trên 81% quần chúng. Có 13 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự, 15.672 hộ gia đình được công nhân gia đình văn hóa. Quỹ Vì người nghèo đạt trên 16 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 323 căn nhà đại đoàn kết.

Tổng lực lượng dân quân dự vệ toàn huyện đạt 2.256 đồng chí; trong đó, đảng viên chiếm 25,66%, lực lượng dự bị động viên 1.054 đồng chí, tỷ lệ đảng viên chiếm 12,1%.

Cũng trong 10 năm qua đã tổ chức huấn luyện 17.030 đồng chí dân quân tự vệ; tuyển chọn, gọi 1.050 công dân nhập ngũ; trong đó, có 21 công dân là đảng viên.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận ý kiến đóng góp, bổ sung làm rõ những kết quả đạt được của địa phương qua 10 năm thực hiện Nghị quyết; đi sâu, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện những năm tiếp theo.

Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lâm cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dịp này, UBND huyện Bảo Lâm đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trao giấy khen UBND huyện Bảo Lâm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

ĐÌNH DỰ