Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận tiếp xúc cử tri phường 12, thành phố Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng ngày 16/11, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự buổi tiếp xúc cử tri phường 12, thành phố Đà Lạt.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Cùng dự có đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, phường 12 và đông đảo cử tri tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, dự kiến nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh và thành phố. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thời gian qua.

Cử tri phường 12 kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh, thành phố về những bất cập tại địa phương

Cử tri kiến nghị về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn xảy ra, đồng thời mong muốn được biết giải pháp để khắc phục tình trạng này như thế nào, góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh Lâm Đồng nói chung, thành phố Đà Lạt nói riêng ngày càng đẹp hơn. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn phường 12 đã lâu chưa có tên đường, nhiều nhà chưa được cấp số nhà. Đề nghị các đại biểu cho biết thêm về giải pháp phòng chống ngập lụt, trong đó có giải pháp tháo dỡ nhà kính nhà lưới… đảm bảo môi trường sống trong lành, an toàn cho người dân. Thủ tục về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm trễ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần, đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Cử tri kiến nghị về việc quy hoạch 3 loại rừng cần sớm được triển khai, hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đầu tư phát triển sản xuất. Kiến nghị về tình trạng đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường 12 do địa bàn rộng nên cần có đầu tư hệ thống biển báo, chỉ dẫn… Kiến nghị các phòng chức năng của thành phố quan tâm đến việc tách thửa, tách sổ đỏ, cấp mới sổ đỏ cho người dân có điều kiện thế chấp vay vốn phát triển sản xuất. Việc phòng chống tham nhũng, việc vi phạm pháp luật về rừng cần phải xử nghiêm minh, đảm bảo niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, phân lô bán nền còn diễn ra. Đề nghị thành phố xem xét người dân có được xây nhà tiền chế trên đất nông nghiệp không vì nhiều nhà không đủ điều kiện để mua đất xây dựng quá cao, không có nhà ở. Một số dự án trên địa bàn phường 12 đã bị biến tướng, sang tên, đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Phó Chủ tịch UND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã tiếp thu, ghi nhận và giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Hiện nay, thành phố đã và đang tiếp tục xử lý tháo dỡ nhà kính, nhà lưới lấn chiếm đất rừng. Tăng cường các giải pháp chống ngập lụt, nhất là khi mưa lớn, trong đó có giải pháp về định hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạn chế xây dựng nhà lưới, nhà kính, làm ách tắc luồng nước lưu thông gây ngập úng. Liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thành phố sẽ chỉ đạo sẽ khảo sát, đặt biển báo, biển chỉ dẫn, giám tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khi lưu thông. Thành phố cũng đã và đang tập trung xây dựng đề án về cấp biển số nhà, đặt tên đường nên phường 12 cũng nằm trong đề án dự kiến triển khai trong năm 2023.

Đồng chí Trần Đức Quận – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ghi nhận ý kiến cử tri và thông tin thêm về một số lĩnh vực liên quan đến quy hoạch

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận đã tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của bà con cử tri phường 12. Đồng thời, thông tin thêm đến cử tri về vấn đề quy hoạch trên địa bàn tỉnh và thành phố Đà Lạt. Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm chung của tỉnh là làm thật nghiêm, đúng quy định của pháp luật, cố gắng giữ được rừng để Đà Lạt đẹp hơn, xanh hơn, thu hút khách du lịch nhiều hơn.

NGUYỆT THU