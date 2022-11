(LĐ online) - Chiều 3/11, các ĐBQH khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên đang dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt các ĐBQH khu vực Tây Nguyên

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tô Lâm - Ủy viên viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an và 5 đoàn ĐBQH các tỉnh Tây Nguyên.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trung ương đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các ĐBQH phản ánh những vấn đề còn tồn tại, bất cập tại địa phương.

Thay mặt Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Tạo - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quan tâm việc cấp giấy tờ tùy thân cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số di dân tự phát đã có nơi ở ổn định tại Tiểu khu 179, 180 của huyện Đam Rông, để bà con khu vực này sớm ổn định cuộc sống và thụ hưởng các chế độ chính sách. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng trụ sở cho lực lượng công an xã và trang bị các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ để phục vụ Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn….

Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của ĐBQH 5 tỉnh Tây Nguyên; trong đó, có ý kiến xác đáng, thiết thực của Đoàn ĐBQH Lâm Đồng vì đây là vấn đề hết sức cấp bách để xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ làm việc với các bộ, ngành Trung ương để đảm bảo các điều kiện, đảm bảo nguồn kinh phí cho lực lượng công an xã thực nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

NGUYỆT THU