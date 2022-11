Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Chiều 23/11, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có buổi làm việc với huyện Đức Trọng để nghe tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Đức Trọng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã cho biết: Trong 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng năm 2022, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt; có 3 nội dung thuộc 3 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra (số bác sỹ và giường bệnh; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trồng rừng).

Các chỉ tiêu đạt và vượt có thể kể đến, gồm: Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh 2010 của một số ngành chủ yếu như: Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 7.882,2 tỷ đồng, đạt 100,52% so với kế hoạch, tăng 6,8% so cùng kỳ; ngành công nghiệp tính chung ước thực hiện 4.780 tỷ đồng, đạt 103,33% kế hoạch, tăng 12,6% so cùng kỳ; ngành xây dựng ước thực hiện 4.755 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 10,07% so cùng kỳ; ngành dịch vụ ước thực hiện 6.625 tỷ đồng, đạt 102,38% kế hoạch và tăng 13,83% so cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, báo cáo tại hội nghị

Thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý ước thực hiện là 969,72 tỷ đồng, đạt 126% dự toán tỉnh giao và bằng 148,8% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, huyện đã giải quyết việc làm cho 4.503 lao động, đạt 100% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 64%, đạt 100% so với kế hoạch. Có 1 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tỷ lệ giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 0,24%, riêng hộ nghèo DTTS 0,5%. Có 96,8% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; trên 98% thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, 14/14 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn Liên Nghĩa đạt chuẩn văn minh đô thị, có 3 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 90,4%...

Về việc đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn, lãnh đạo huyện Đức Trọng cũng cho biết: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được phân bổ do huyện quản lý là 562.321 triệu đồng, ước giải ngân vốn đầu tư tháng 01/2023 (thời gian chỉnh lý) đạt 100% kế hoạch vốn được bố trí năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị

Huyện đã triển khai 2 đề án khai thác quỹ đất, tạo vốn đầu tư hạ tầng tại khu quy hoạch Trung tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng, quy hoạch khu dân cư và chợ Phi Nôm, tạo nguồn lực để đầu tư hạ tầng đến năm 2025 huyện Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thị xã.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, lãnh đạo huyện Đức Trọng cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng phá rừng, san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng (ken cây), vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái pháp luật tuy giảm nhưng vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đất công tại một số địa phương chưa chặt chẽ, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép còn xảy ra.

Tình hình chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ còn chậm; vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, sân chợ để buôn bán kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tiến độ triển khai lập và trình thẩm định phê duyệt một số quy hoạch còn chậm. Tình hình vi phạm quản lý đất đai còn diễn biến phức tạp; chưa khắc phục dứt điểm những hạn chế theo kết luận của các đoàn Thanh tra. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện đạt thấp, không đảm bảo so với các mốc thời gian quy định. Nhiều công trình trọng điểm chưa triển khai hoặc triển khai chậm.

Đại diện các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Trọng đang triển khai các dự án thu hút đầu tư như: Bệnh viện, trường học, bến xe… trên quỹ đất công thuộc khu hành chính, quảng trường (200 ha). Tuy nhiên, diện tích đất này phải hỗ trợ vật kiến trúc cho người dân có trên đất, do vậy đề nghị UBND tỉnh cho phép ứng tiền từ ngân sách tỉnh để giải phóng mặt bằng. Số tiền ứng sẽ được cộng vào số tiền đấu giá và hoàn ứng ngân sách khi có nhà đầu tư trúng đấu giá và nộp tiền.

Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 52/TTr-STC ngày 19/5/2022 v/v phê duyệt thay thế quyết định bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại thửa đất số 592 và 594, tờ bản đồ số 57 (2014), thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (trụ sở cũ của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Giáo dục và Đào tạo cũ) trình UBND tỉnh Lâm Đồng để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện được giao.

Đề nghị các sở, ngành sớm có văn bản hướng dẫn về thủ tục, định mức để huyện sớm giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trao đổi các vấn đề kiến nghị của huyện Đức Trọng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, để tiếp tục đưa huyện Đức Trọng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp cho rằng những kết quả Đức Trọng đã đạt được trong thời gian qua là toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và trong thời gian tới. Riêng đối với các hạn chế, huyện cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các TP Đà Lạt và Bảo Lộc, Đức Trọng phải xác định mình là một cực tăng trưởng, là trụ cột phát triển của tỉnh. Huyện cần cố gắng bổ sung vào mục tăng trưởng từ nay cho tới những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ là phát triển xanh và bền vững.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi Tỉnh ủy, UBND ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 23 và Nghị quyết 152 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, huyện Đức Trọng cần phải chuẩn bị kế hoạch thực hiện ngay từ bây giờ, phân công công việc cụ thể. Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành để tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong năm 2022.

Cụ thể là tập trung giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, đền bù hỗ trợ tái định định cư để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đối với công việc này, các sở, ngành, UBND tỉnh cũng sẽ chung vai, góp sức để Đức Trọng hoàn thành nhiệm vụ. Cần phải thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý và bảo vệ rừng; trong năm 2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch trồng rừng, để tăng độ che phủ trên địa bàn huyện Đức Trọng và hỗ trợ đảm bảo tỷ lệ 55% độ che phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí cũng chỉ đạo huyện Đức Trọng sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện bệnh viện chất lượng cao, để tăng tỷ lệ bác sĩ, giường bệnh trên 1 vạn dân. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ Đức Trọng để sớm khởi công công trình trên. Đồng thời, cũng quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ngay từ bây giờ phải chuẩn bị tốt cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán ấm no, vui tươi. Và đặc biệt, là phải đảm bảo không có tình trạng đốt pháo nổ trái phép. Nếu huyện xã hội hóa được, huyện có văn bản trình tỉnh thống nhất cho phép bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023.

Đồng chí cũng chỉ đạo huyện Đức Trọng cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Vắc xin khi được cấp về là phải tổ chức tiêm ngay và phải mềm dẻo trong cách thức triển khai, không nhất thiết phải theo trình tự.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tiếp tục có đánh giá, phân loại đảng viên trong năm 2022. Song song đó, phải làm tốt hơn nữa về công tác cán bộ, huyện cần mạnh dạn rà soát lại các yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí nào chưa hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tâm huyết thì nên xử lý bằng luân chuyển, điều động, hoặc tạm đình chỉ...

Về các kiến nghị của huyện Đức Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ những khó khăn đối với địa phương; hướng dẫn UBND huyện Đức Trọng căn cứ vào nghị định, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành để giải ngân sớm nguồn kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn mới, cũng như giảm nghèo và hướng dẫn để huyện biết làm.

Về tiếp nhận ý tưởng tài trợ quy hoạch, thống nhất để cập nhật vào quy hoạch của huyện và trên cơ sở đó, sau này, làm các quy hoạch cấp thấp, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, để huyện có dữ kiện phát triển từ nay cho đến 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Đồng chí cũng thống nhất chủ trương bố trí quỹ đất rộng hơn để xây dựng Trường THPT Đức Trọng thành trường chuẩn Quốc gia và nếu được, làm công tác chuẩn bị công tác đầu tư ngay từ bây giờ, để năm 2023 bắt đầu khởi công. Đồng thời, thống nhất chủ trương làm công tác chuẩn bị đầu tư để Huyện ủy, UBND huyện làm Trung tâm hành chính, toàn bộ cơ quan công quyền chuyển vào một khu...

NHẬT MINH