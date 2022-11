Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 29/11, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Bảo Lộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng và Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 17.445 tỷ đồng, tăng 9,5% so với kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 124% so với dự toán được giao. Trong đó, số thu do tỉnh quản lý đạt 1.715 tỷ đồng, bằng 117%; số thu do thành phố quản lý đạt 1.181 tỷ đồng, bằng 135%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176 triệu USD, giảm 12,8%.

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương báo cáo tại buổi làm việc

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.551 tỷ đồng, vượt 0,9% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giải quyết việc làm cho 5.300 lao động; trong đó, có trên 65% lao động qua đào tạo.

Hiện, toàn thành phố có 57/77 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 74%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,3%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%; trong đó, tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 54,3%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 85%. Đến nay, Bảo Lộc còn lại 198 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,42% và 597 hộ cận nghèo, chiếm 1,26%.

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 về cơ bản phục hồi mạnh mẽ; phương án, hình thức sản xuất sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn, thích ứng trước diễn biến dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý, xử lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Các điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị cơ bản được giải quyết.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Đối với công tác đầu tư công, năm 2022, TP Bảo Lộc quản lý hơn 420 tỷ đồng sử dụng đầu tư cho 67 công trình chuyển tiếp, 52 công trình khởi công mới và 2 công trình chuẩn bị đầu tư. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 405,912 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng triển khai ước đạt 367,5 tỷ đồng, bằng 90,54% kế hoạch vốn được giao và đã giải ngân đạt 367,2 tỷ đồng, bằng 90,48% kế hoạch vốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bảo Lộc còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ; công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 triển khai chậm; vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong dự luận; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi nhiều loại tội phạm diễn biến phức tạp; việc thu gom, xử lý rác thải còn nhiều tồn tại ảnh hướng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Công tác cải cách hành chính chưa đạt theo yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn; trật tự an toàn giao thông còn nhiều phức tạp khi tai nạn giao thông gia tăng; thiếu hụt nguồn vốn khiến Dự án đường tránh phía Nam đang bị ngừng thi công trong thời gian qua khi khối lượng công trình còn 30%; việc chấp hành kỷ cương, quy chế làm việc làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Bảo Lộc giải trình các vấn đề tồn tại, vướng mắc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp yêu cầu đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trên các trên các lĩnh vực để có hướng xem xét, chỉ đạo điều chỉnh, khắc phục.

Theo đó, đại diện các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương đều thẳng thắn nhận trách nhiệm và tập trung chỉ ra những nguyên nhân để xảy ra các vướng mắc, tồn tại, yếu kém trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, tồn tại, sai phạm trên địa bàn TP Bảo Lộc gắn với những lĩnh vực cụ thể. Qua đó, có những đóng góp, đề xuất các biện pháp xử lý để Bảo Lộc khắc phục, giải quyết các khó khăn tồn tại, vướng mắc tiến tới hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi việc, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà TP Bảo Lộc đã đạt được trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt sự phục hồi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh; đời sống người dân từng bước ổn định, nâng lên sau thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, là công tác thu ngân sách đạt kết quả cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, Bảo Lộc cần nhìn thẳng vào vấn đề ở từng lĩnh vực cụ thể để thấy được những khó khăn, tồn tại. Đặc biệt là những khó khăn, tồn tại mang tính chủ quan để kịp thời có hướng khắc phục, giải quyết triệt để từng nội dung, vấn đề cụ thể như: 11 công trình trọng điểm trên địa bàn hiện đang nằm trong giấy, chưa có bước đi, hình thức cụ thể để thực hiện; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc chấp hành ý kiến chỉ đạo cấp trên chưa nghiêm túc, chưa chủ động, thiếu quyết tâm; công tác cải cách hành chính còn nhiều yếu kém, song chưa có giải pháp để khắc phục.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo và giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện các công trình, dự án trên địa bàn TP Bảo Lộc trong 3 năm 2020, 2021 và 2022. Khi có kết quả thanh tra, nhanh chóng báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, xử lý.

Bảo Lộc phải chủ động làm tốt công tác tiếp dân của lãnh đạo địa phương theo quy định để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phải nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số cán bộ, công chức; phải có quyết tâm khát vọng, đổi mới để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Phải lập tức thay đổi lề lối, phương thức làm việc; đoàn kết, đồng thuận tuyệt đối lấy lợi ích tập thể của địa phương, của Nhân dân đặt lên hàng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; phải cá thể hóa trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm và để xảy ra các sai phạm.

Đối với công tác thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường cần có những chế tài nghiêm, phải quy trách nhiệm người đứng đầu các địa phương để xảy ra tình trạng rác thải bừa bãi, nhếch nhác; đảm bảo lưu thông hàng hóa, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán; quan tâm chăm lo cho các người yếu thế, người có công, gia đình chính sách đảm bảo ai cũng phải có Tết ấm no; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản; có phương án dự phòng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nói chung… Đặc biệt, Bảo Lộc nhanh chóng khảo sát chọn địa điểm để triển khai Dự án Nhà thiếu nhi Bảo Lộc trong năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Hiệp giao các sở, ngành của tỉnh phối hợp cùng UBND TP Bảo Lộc họp bàn tìm phương án giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đưa thành phố phát triển toàn diện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng đoàn công tác tiếp tục kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP Bảo Lộc.

KHÁNH PHÚC