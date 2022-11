Công an huyện Bảo Lâm làm dân vận khéo

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Công an huyện Bảo Lâm đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền, quần chúng Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện Bảo Lâm tuần tra đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hoạch cà phê

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, thời gian qua, Công an huyện Bảo Lâm đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đã phát huy hiệu quả trên từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể; thường xuyên nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp các ngành chức năng, chính quyền các cấp phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn của tội phạm và các thế lực thù địch; động viên quần chúng tự giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm...

Bên cạnh đó, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; biểu dương gương người tốt, việc tốt cũng được Công an huyện Bảo Lâm quan tâm thực hiện. Theo đó, Công an toàn huyện đã tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng mới và nhân rộng các mô hình: Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; Trường học an toàn, không ma túy, bạo lực học đường; Tổ tự quản về an ninh trật tự; Thắp sáng đường quê; Camera an ninh; Giáo xứ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; Cơ quan, doanh nghiệp tự quản về an ninh, trật tự; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Sau thời gian xây dựng và đi vào hoạt động, nhiều mô hình đã không ngừng phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiêu biểu, Mô hình Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng đã giúp kéo giảm 50% số vụ phá rừng; các vụ việc lấn chiếm đất rừng, hủy hoại rừng trên các địa bàn được người dân kịp thời phát hiện, trình báo tới cơ quan chức năng. Cụ thể, như các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra tại rừng Cộng đồng xã Lộc Phú; các vụ phá rừng xảy ra tại xã Lộc Ngãi… đều được người dân kịp thời phát hiện, tố giác.

Theo Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, năm 2022, Công an huyện tiếp tục duy trì Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân. Qua đó, đã tiếp nhận 19 ý kiến phản ánh, đóng góp xoay quanh tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm xảy ra trên địa bàn. Những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của Nhân dân đã giúp lực lượng công an kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Công an huyện và chỉ huy các đội nghiệp vụ đã trả lời đầy đủ các ý kiến, đồng thời chủ động cung cấp thêm một số thông tin, tuyên truyền liên quan đến tình hình tại địa phương.

Công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được lãnh đạo Công an huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện, hướng tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã đóng góp hơn 130 triệu đồng để xây 3 căn Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại 2 xã Lộc Lâm và Lộc Phú; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện vận động doanh nghiệp ủng hộ 500 triệu đồng lắp đặt 2 hệ thống lọc nước sạch cho Nhân dân 2 xã Lộc Lâm và Lộc Nam; vận động một số nhà hảo tâm ủng hộ 800 phần quà, trị giá trên 250 triệu đồng tặng hộ nghèo và hộ khó khăn tại các địa phương như B’Lá, Lộc Bảo, Lộc An, Lộc Nam và thị trấn Lộc Thắng.

“Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt toàn lực lượng quán xuyến địa bàn, nắm chắc tình hình để đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận qua các mô hình, việc làm cụ thể. Chủ động làm tốt công tác quản lý địa bàn, huy động sức dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa vụ thu hoạch cà phê. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ nội dung công tác dân vận với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đến người dân. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, Thượng tá Đậu Xuân Bảo cho biết thêm.

HẢI ĐƯỜNG