Cử tri xã Hoài Đức huyện Lâm Hà nêu nhiều kiến nghị đến Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều 17/11, các vị đại biểu thuộc Tổ 2, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm các ông: Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; K'Nhiễu - Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Hoài Đức huyện Lâm Hà

Tại buổi tiếp xúc, ông K'Nhiễu đã báo cáo cử tri nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Sau 21 ngày làm việc hiệu quả, Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp kiến với 23 lượt phát biểu, thảo luận tại tổ và chất vấn trực tiếp tại hội trường. Nhiều nội dung thảo luận, ý kiến góp ý có chất lượng, mang tính thực tiễn của các đại biểu Quốc hội tỉnh được Quốc hội, các cơ hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đặc biệt, trong thời gian kỳ họp diễn ra, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi gặp mặt và làm việc với Bộ Công an cùng các tỉnh khu vực Tây Nguyên, tại buổi gặp mặt nêu trên Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quan tâm việc cấp giấy tờ tùy thân cho đồng bào dân tộc thiểu số di dân tự phát đã có nơi ở ổn định tại Tiểu khu 179, 180 của huyện Đam Rông, để bà con khu vực này sớm ổn định cuộc sống và thụ hưởng các chế độ chính sách. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng trụ sở cho lực lượng công an xã và trang bị các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ để phục vụ Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã trực tiếp làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi cho sự phát triển của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, các ĐBQH trong Đoàn cũng thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí về hoạt động của Đoàn về những kiến nghị, đề xuất các vấn đề của địa phương như: quản lý đất đai quốc phòng; nâng cấp, cải tạo tuyến QL 27; tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác… để đảm bảo tốt nhất cho công tác an sinh xã hội, phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cử tri xã Hoài Đức ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hoài Đức đã có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như: hỗ trợ nông dân vay vốn chính sách phát triển kinh tế; những vấn đề đặt ra để việc tập trung phát triển cây sầu riêng không rơi vào tình trạng được mùa, mất giá và được giá, mất mùa; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn; bao phủ điện lưới ở một số thôn; nâng cấp và xây dựng đường giao thông nông thôn; đề nghị sửa đổi điều luật quy định về chuyển nhượng đất lúa đối với cán bộ công chức trong Luật đất đai…

Ông Hoàng Sỹ Bích - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đã được đại diện các ngành và lãnh đạo huyện Đam Rông tiếp thu và giải trình.

Thay mặt Tổ ĐBQH Lâm Đồng, ông Lâm Văn Đoan đã đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị sâu sát của cử tri xã Hoài Đức. Một số vấn đề đã được ông Lâm Văn Đoan trả lời cử tri trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Còn những vấn đề khác đã được các đại biểu ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để sớm giải trình, thông tin đến cử tri.

NGỌC NGÀ