Đà Lạt: Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Chiều 29/11, UBND TP Đà Lạt đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2022.

UBND TP Đà Lạt biểu dương và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

4 cá nhân được UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen trong dịp này có 3 cán bộ của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Lạt gồm bà Nguyễn Trần Thuỳ Trang, ông Nguyễn Công Thức, ông Trương Hoài Tuấn; người còn lại là ông Dương Ngọc Tâm, cán bộ Công an Phường 6, TP Đà Lạt.

Công an TP Đà Lạt cho biết, ngày 6/11/ 2022 đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người nhận chở 2 thanh niên, khi chở đến đoạn đường vắng 2 thanh niên này đã dùng dao uy hiếp, cướp 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động và 200 nghìn đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã cử người nhanh chóng kết hợp cùng với Công an huyện Đức Trọng để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Qua rà soát đã phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong ngày 7/11/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ được 2 đối tượng, hiện đã bàn giao cho Công an huyện Đức Trọng tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 20/10/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt cũng nhận được tin báo của người dân về việc bị 1 đối tượng điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật túi xách rồi bỏ chạy. Đội đã cử lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời, kiểm tra các thiết bị camera an ninh trên các tuyến đường, sau đó đã bắt giữ được 1 đối tượng. Hiện, Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

VIẾT TRỌNG