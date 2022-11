Đại tá Trương Minh Đương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bảo Lâm

(LĐ online) - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), sáng 18/11, đồng chí Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại địa bàn Thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.

Bà con Nhân dân Thôn 5 biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sáng 18/11

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lộc Nam cùng đông đảo bà con Nhân dân Thôn 5.

Theo báo cáo, Thôn 5 nằm cách xa trung tâm xã Lộc Nam 3 km, phía Nam giáo ranh với xã Đa Mi, tỉnh Bình Thuận. Diện tích toàn thôn khoảng hơn 17 km2, trong đó cây trồng chủ lực của địa phương có 850 ha cà phê, chè và các loại cây ăn quả. Tổng số hộ là 327 với 1.283 nhân khẩu với 4 dân tộc, trong đó người Kinh chiếm đa số, kế đến là dân tộc Tày, Nùng, Giao được chia làm 14 xóm. Thu nhập trung bình đầu người tại Thôn 5 đạt 40 triệu đồng/năm.

Tính tới nay trong thôn còn 12 hộ nghèo, chiếm 3,7% thấp hơn mặt bằng chung của xã Lộc Nam và trên 80% hộ đảm bảo tiện nghi sinh hoạt và sản xuất.

Những năm qua, các tầng lớp Nhân dân Thôn 5 tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng động viên Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động Quỹ Vì người nghèo... góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững trong gia đoạn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn ổn định. Môi trường được đánh giá “xanh, sạch, đẹp”.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Thôn 5 đạt được trong thời gian qua

Đến dự và chung vui cùng bà con Thôn 5 mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại tá Trương Minh Đương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Thôn 5 đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí đánh giá cao các tiêu chí đạt được của người dân, cán bộ Thôn 5. Để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đồng chí Trương Minh Đương đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục giữ vững các tiêu chí đạt được, nhất là các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Người dân Thôn 5 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tiến đến thay đổi bộ mặt nông thôn, đưa kinh tế - xã hội chung của xã Lộc Nam ngày một phát triển.

Dịp này, Thôn 5 vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định công nhận Khu dân cư kiểu mẫu và Bằng khen vì thành tích trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn động viên tinh thần Nhân dân và cán bộ Thôn 5; tặng một phần quà trị giá 10 triệu đồng cùng 10 phần quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn thôn.

Huyện ủy Bảo Lâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng trao các phần quà cho các hộ nghèo trong thôn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện.

Đại tá Trương Minh Đương tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, cùng quyết định công nhận Khu dân cư kiểu mẫu và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Nhân dân và cán bộ Thôn 5 Đại tá Trương Minh Đương trao quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các hộ nghèo ở Thôn 5 Đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Bí thư Huyện Bảo Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa cùng quà cho các hộ nghèo tại Thôn 5

CHÍNH THÀNH