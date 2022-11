Đam Rông: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

(LĐ online) - Chiều 9/11, Huyện ủy Đam Rông tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tâm

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên với mục tiêu đến năm 2030 ghi rõ: Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hóa dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với các trung tâm chế biến.

Cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số. Hệ thống thiết chế văn hóa được nâng cấp. Giải quyết căn bản vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Hệ sinh thái rừng, nhất là rừng đầu nguồn và đa dạng sinh học được bảo tồn và phát triển; an ninh nguồn nước được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh khu vực biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, duy trì ổn định. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường.

Mục tiêu của Nghị quyết với tầm nhìn đến năm 2045 là phấn đấu Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước.

Hệ sinh thái rừng được bảo tồn và phát triển; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh; người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bản sắc văn hóa được phát huy và trở thành nền tảng để phát triển.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đóng góp các ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Để Nghị quyết thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong huyện cần phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, ngành, người dân, cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HOÀNG SA