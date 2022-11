Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm: Tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá SS 2010) tăng 11,84% (KH 6 - 7%); Cơ cấu kinh tế: Ngành nông, lâm, thủy chiếm 38,74% (KH 39,4 - 39,8%), ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 20,3% (KH 20,4 - 20,6%), ngành dịch vụ chiếm 40,96% (KH 39,6 - 40,2%); GRDP bình quân đầu người 75,3 triệu đồng (KH 71,5 - 73 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 14,2% (KH 6 - 7%); Tổng thu NSNN trên địa bàn 13.000 tỷ đồng (KH 11.000 tỷ đồng), tăng 18,1%, bằng 118,2% dự toán địa phương; trong đó, thu từ thuế, phí 8.048 tỷ đồng (KH 6.300 tỷ đồng), tăng 21,2%, đạt 127,7% dự toán địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu 886,7 triệu USD (KH 815 triệu USD), tăng 27,3% so cùng kỳ. Khách du lịch đạt 7 triệu lượt, tăng 340% so cùng kỳ; trong đó: Khách quốc tế 150 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700%; khách qua đăng ký lưu trú 5,5 triệu lượt (KH 5 triệu lượt khách), đạt 110% kế hoạch, 300% so cùng kỳ. Có 12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Tỷ lệ lao động qua đào tạo, Tỷ lệ thất nghiệp, Tỷ lệ hộ nghèo, Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý, Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, Tỷ lệ che phủ rừng 55%, Chỉ tiêu nông thôn mới: Toàn tỉnh có 109/111 xã (98,2%) nông thôn mới.