(LĐ online) - Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển xanh - Hài hòa - Bền vững”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị đã có hàng chục tham luận của các đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là các tham luận với khát vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên hùng vĩ, đẹp và giàu tiềm năng, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị

Đó là các tham luận: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng Tây Nguyên gắn với các cảng biển, sân bay thông qua các tuyến đường bộ cao tốc của Bộ Giao thông Vận tải; Phát triển nông nghiệp vùng Tây Nguyên theo hướng hiệu quả cao, hàng hóa, hữu cơ, đặc sản gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vùng Tây Nguyên của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giải pháp phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản và khai thác, chế biến bô-xit, alumin, nhôm tại Tây Nguyên của Bộ Công thương; Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Vùng Tây Nguyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giải pháp nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân trong vùng Tây Nguyên của Bộ Y tế; Giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Nguyên của Bộ Công an; Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa hương thu hẹp khoảng cách về mức sống, tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương chủ trì Hội nghị

Tham luận của 5 địa phương vùng Tây Nguyên: Giải pháp thu hút vốn ngoài ngân sách để phát huy vai trò trung tâm của vùng Tây Nguyên của tỉnh Đắk Lắk; Các giải pháp ổn định dân di cư tự do, chính sách dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Đắk Nông; Quản lý sử dụng rừng và phát huy hiệu quả kinh tế rừng tỉnh Gia Lai của tỉnh Gia Lai; Một số giải pháp phát triển cây dược liệu quý hiếm có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum của tỉnh Kon Tum; Một số giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị tại các địa phương vùng Tây Nguyên của tỉnh Lâm Đồng…

Lãnh đạo Tổ chức EuroCham đánh giá tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế xanh trên địa bàn Tây Nguyên

Tham luận của các tổ chức và doanh nghiệp: Đẩy mạnh kết nối hạ tầng vùng Tây Nguyên với hạ tầng quốc gia và khu vực nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và phát triển bền vững vùng Tây Nguyên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Huy động sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng đối tác phát triển đối với việc hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, gìn giữ văn hóa truyền thống và chuyển đổi theo xu thế của thời đại của Liên Hợp Quốc (UN); Đánh giá tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế xanh (năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch...) trên địa bàn Tây Nguyên và khuyến nghị của Tập đoàn EUROCHAM; Sự thành công của doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho môi trường đầu tư tại địa phương của Công ty DALAT HASFARM; Phát triển khu vực Tây Nguyên dựa trên nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dalat Hasfarm trình bày tham luận sự thành công của doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho môi trường đầu tư tại địa phương

Lãnh đạo Tổ chức Liên hợp quốc trình bày tham luận huy động sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng đối tác phát triển đối với sự hài hoà giữa kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên… xu thế thời đại

Các đại biểu tham dự Hội nghị

