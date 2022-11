Lạc Dương: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LĐ online) - Ngày 10/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là chủ đạo, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh… Song, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện ổn định. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành đối với LLVT được tiến hành chặt chẽ; hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao.

Kinh tế tiếp tục phát triển; văn hoá, xã hội có bước chuyển biến tiến bộ, đời sống của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong huyện về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên.

Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT có bước chuyển biến tích cực, tính chủ động ngày càng cao. Công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an được duy trì chặt chẽ, thường xuyên… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa đầy đủ; phong trào quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong một số cơ quan, tổ chức và Nhân dân chưa thường xuyên, mạnh mẽ; tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự giảm nhưng chưa căn bản, an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, vi phạm luật lâm nghiệp có chiều hướng gia tăng…

Từ kết quả đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ những kết quả, cách làm hay, đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 27/01/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được nêu tại hội nghị, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân và tích luỹ cho quốc phòng, an ninh; thường xuyên giáo dục bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, niềm tin, ý chí, hành động tự giác, hướng tới mục tiêu, lý tưởng cách mạng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

TUẤN HƯƠNG