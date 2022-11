Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Đơn Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực; qua đó, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa tại Đơn Dương

Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên. Từ đó, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, các đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân như: các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao sức khỏe Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, tập trung truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của người dân; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; về dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng mở rộng, thay đổi hành vi sức khỏe có hại, nâng cao sức khỏe người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Đơn Dương cũng chú trọng, quan tâm đến công tác y tế học đường, đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Hàng năm, các ngành chức năng tại Đơn Dương đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác y tế trường học, kiến thức phòng, chống các bệnh tật lứa tuổi học đường, sử dụng và bảo quản tủ thuốc sơ cấp cứu cho các học viên là cán bộ chuyên trách, giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học. Định kỳ tổ chức các đợt khám điều tra bệnh răng miệng, tật khúc xạ tại các trường học nhằm phát hiện các bệnh về răng miệng, tật khúc xạ, bệnh về dinh dưỡng, cong vẹo cột sống. Đẩy mạnh công tác truyền thông rửa tay bằng xà phòng, truyền thông về dinh dưỡng cho học sinh các trường.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Đơn Dương cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ ô nhiêm môi trường, biến đổi khí hậu; kiểm tra, giám sát chất lượng nước uống, sinh hoạt; triển khai phong trào cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn. Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phối hợp với các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội góp phần giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhất là ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân... Cùng với đó, Huyện ủy Đơn Dương cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp chống thảm họa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

Để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Huyện ủy Đơn Dương chỉ đạo nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương có hệ thống cơ sở y tế gồm: 1 trung tâm y tế đa chức năng (thuộc tuyến huyện) với quy mô 150 giường bệnh; 2 phòng khám đa khoa khu vực và 10 trạm y tế xã. Bên cạnh đó, tại Đơn Dương hiện có hệ thống y tế tư nhân gồm: 28 cơ sở hành nghề y tư nhân và 75 quầy thuốc, nhà thuốc.

Đồng chí Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho biết, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, ngày càng được củng cố và phát triển. Hiện nay, 10/10 xã trên địa bàn có trạm y tế, có 3 trạm hoạt động lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực. Hiện nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sỹ làm việc tại trạm, 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế, các dịch vụ y tế được triển khai rộng rãi đến vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, Huyện ủy Đơn Dương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

DUY DANH