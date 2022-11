Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hiệp An, Liên Hiệp

(LĐ online) - Ngày 16/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Bùi Sơn Điền – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lưu Đại Phong- Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; bà Nguyễn Thị Xuân Uyên – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và các vị đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Hiệp An, Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xức cử tri xã Liên Hiệp

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, HĐND huyện; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của tỉnh, huyện và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, HĐND huyện liên quan đến cử tri địa phương nơi đại biểu ứng cử.

Cử tri xã Hiệp An nếu kiến nghị

Cử tri xã Hiệp An đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện một số vấn đề liên quan đến công tác cấp quyền sử dụng đất, việc chuyển đổi đất thổ cư gặp khó khăn; an ninh nông thôn chưa đảm bảo, xảy ra tình trạng trộm cắp nhiều, đề nghị công an xã cần bám sát địa bàn. Các cử tri cũng cho rằng, tuyến quốc lộ 20 đoạn từ Hiệp An đến đèo Prenn chưa có vỉa hè, mương thoát nước nên vào mùa mưa gây ngập úng, nước tràn ngập đường, mất an toàn giao thông; trục quốc lộ 20 đã mở rộng nhưng cây cầu Định An chưa được mở rộng bằng mặt đường nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; cần đầu tư, nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng và duy trì khu dân cư kiểu mẫu. Cử tri mong muốn cần đầu tư xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn xã; giá đền bù đất dự án hồ Ta Hoét thấp, cần có chính sách tái định cư để đảm bảo đời sống cho người dân, bà con nhân dân thôn K’Rèn đất thổ cư ít, nhà ở chật chội, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư khó khăn...

Cử tri xã Liên Hiệp nêu ý kiến

Cử tri xã Liên Hiệp quan tâm đến các vấn đề như: Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn xã sao cho phù hợp; cần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, bảo vệ rừng. Một số ý kiến cho rằng quy hoạch trên địa bàn rất nhiều, nhưng nửa vời, người dân khổ vì các quy hoạch; nên có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đoạn đường gần trường Nghĩa Hiệp để hạn chế tai nạn giao thông và nên xem xét lắp hệ thống đèn giao thông tại khúc cua đường Lương Thế Vinh, vì tại đây, tầm nhìn hạn chế, nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Các cử tri cũng quan tâm đến mương thoát nước trên Quốc lộ 27, cứ mưa là ngập; tình trạng ô nhiễm môi trường, đề nghị Nhà nước có chính sách trợ giá sản phẩm nông nghiệp...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo địa phương đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện đã ghi nhận các tâm tư, nguyện vọng của bà con để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét và giải trình với cử tri trong đợt tiếp xúc lần sau.

N.MINH