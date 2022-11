UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2022

(LĐ online) - Ngày 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại của năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hoàng Việt Lâm trình bày, cho biết: Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi, thủy sản trên bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; hoạt động vận tải tăng mạnh; lượng khách du lịch, khách qua lưu trú tăng khá, đạt 105,8% kế hoạch; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng cả về số lượng và vốn đăng ký; công tác thu hút đầu tư được cải thiện; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt 54,1% kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức độ phức tạp; tiến độ giải ngân mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhiều công trình, dự án chưa giải ngân; trật tự an toàn xã hội còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ý kiến về chế độ chính sách người có công và công tác giảm nghèo

Các sở ngành và địa phương xác định nguyên nhân dẫn đến tình hình chậm, yếu, hạn chế… trong việc thực hiện các chỉ tiêu; đồng thời, cam kết thời hạn thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp và đề xuất các giải pháp; đặc biệt đối với các vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công, tăng thương vong và số vụ tai nạn giao thông, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chưa đạt ở các địa phương; nhiều địa phương còn là điểm nóng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S yêu cầu các Chủ tịch UNND cấp xã phải là người chịu trách nhiệm về vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn; làm rõ các nội dung về quy hoạch 3 loại rừng, mục đích sử dụng diện tích đất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng…; các ngành và địa phương lập dự toán 2022 trình HĐND tỉnh trước ngày 15/11, các nội dung trong Festival Hoa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng cảnh báo các chỉ tiêu chưa đạt và nhắc nhở phấn đấu đối với các chỉ tiêu đã đạt, đặc biệt là các nội dung liên quan các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình trọng điểm, công tác quy hoạch cần chú trọng tính khả thi; chấn chỉnh bạo lực học đường; tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ người dân có nhu cầu vay vốn ở các xã đã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh: 10 tháng của năm 2022 có kết quả rất toàn diện, là nỗ lực của cả hệ thống chính trị; ghi nhận kết quả tốt ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… Những nội dung làm tốt cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, các địa phương, sở, ngành phải cố gắng hơn và tăng cường các giải pháp quản lý trong thời gian tới ở những lĩnh vực còn hạn chế hoặc nổi cộm; chấn chỉnh tình trạng e dè trách nhiệm trong cán bộ, công chức, tình trạng cán bộ, công chức xin nghỉ việc…

Chủ tịch UNND tỉnh yêu cầu, sắp tới tổ chức quán triệt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và phải cụ thể hoá đến từng địa phương; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh…, phấn đấu từ nay đến cuối năm phải hoàn thành và vượt l00% chỉ tiêu, để tạo đà cho năm bản lề 2023; quyết tâm khởi công đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành trong tháng 1/2023, rút kinh nghiệm tình trạng chiếm dụng vốn đầu tư công trong năm 2023; ổn định nguồn cung hàng hoá và giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong những tháng cuối năm, chấm dứt tình trạng tín dụng đen, băng nhóm…; lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cho năm 2023 và chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, cũng như công tác đối nội - đối ngoại, chăm sóc đối tượng chính sách…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Festival Hoa 2022 sẽ khai mạc vào ngày 18/12/2022, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch đã công bố trước đây; các địa phương đều phải chỉnh trang đô thị và có các chương trình hưởng ứng cụ thể…

LÊ HOA