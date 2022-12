Bảo Lộc: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Với thành tích triệt phá bắt giữ quả tang các đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 700 kg pháo hoa nổ trái phép, tập thể Công an TP Bảo Lộc và các cá nhân tham gia đánh án đã được Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc biểu dương, khen thưởng đột xuất.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng và Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương trao khen thưởng biểu dương Công an TP Bảo Lộc

Sáng 27/12, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật dịp Fistival Hoa Đà Lạt, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Dự lễ trao khen thưởng, động viên Công an TP Bảo Lộc cùng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc có Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng và Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương.

Công an TP Bảo Lộc vừa qua đã lập thành tích xuất sắc triệt phá thành công vụ án tàng trữ, vận chuyển gần 700 kg pháo hoa nổ trái phép và bắt giữ các đối tượng liên quan. Cùng với đó, trong thời gian qua, tập thể Công an TP Bảo Lộc và các cá nhân cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, hình sự…

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương trao khen thưởng, biểu dương các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương đã ký các quyết định khen thưởng tập thể Công an TP Bảo Lộc và 8 cá nhân thuộc các đội nghiệp vụ. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã quyết định thưởng nóng tập thể Công an TP Bảo Lộc 10 triệu đồng vì đã đạt thành tích xuất sắc nói trên.

Trước đó, vào sáng 19/12, khi đối tượng Hồ Quốc Phong (38 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) điều khiển xe ô tô bán tải chở theo một số lượng lớn pháo nổ xuất hiện trên địa bàn Tổ dân phố 6 (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) thì các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế ập vào bắt giữ quả tang cùng tang vật.

Thời điểm bị bắt, trên xe ô tô, ngoài Phong còn có một thanh niên khác tên K’Đại (ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đi cùng. Khám xét ô tô do Phong điều khiển, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 349 hộp pháo hoa nổ, với tổng trọng lượng hơn 690 kg. Hồ Quốc Phong khai nhận số pháo hoa nổ nói trên được Phong mua tại cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, với giá 600 ngàn đồng/hộp rồi mang về địa phương tiêu thụ kiếm lời.

Dịp này, đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đồng chí Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an thành phố và các cá nhân liên quan. Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và lãnh đạo thành phố. Đồng thời, hứa cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự góp phần để người dân địa phương vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc.

KHÁNH PHÚC