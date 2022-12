Cụm thi đua 1 tổng kết phong đua CCB gương mẫu

(LĐ online) - Sáng 2/12, Cụm thi đua 1 Hội Cựu chiến binh (CCB) Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu 2022; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng đến dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Cụm thi đua số 1 (gồm TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đam Rông) đã bám sát sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhiệm vụ chính trị của Hội để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Nổi bật với các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, dân vận khéo, cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Theo đó, năm qua, các thành viên trong Cụm đã tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, hòa giải 27 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm, an toàn giao thông với hơn 3.500 lượt người; vận động, tham gia sửa chữa, nạo vét hơn 14 km kênh mương nội đồng, đóng góp trên 660 ngày công và hơn 890 triệu đồng vào xây dựng nông thôn mới; hơn 480 suất quà thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, quỹ hội để phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại Hội nghị, các thành viên thuộc Cụm đã tập trung thảo luận, đánh giá về những hoạt động thi đua nổi bật trong năm 2022; đồng thời, nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu thi đua trọng tâm năm 2023.

NHẬT QUỲNH