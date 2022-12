Đạ Huoai: Tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

(LĐ online) - Sáng 30/12, UBND huyện Đạ Huoai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Năm 2022, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đạ Huoai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, quan tâm sâu sát đến công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác dân vận và xây dựng phong trào.

Công tác tuyên truyền được chú trọng với 3 đợt, 75 buổi, 17.960 lượt cán bộ, Nhân dân, học sinh tham gia các nội dung tuyên truyền; biên soạn và phát 19.950 tờ rơi thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm. Công tác tuyên truyền đã được triển khai một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kịp thời; đa dạng hóa nội dung phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, các tầng lớp Nhân dân…

Trong năm, thông qua công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng đã vận động quần chúng Nhân dân tự giác giao nộp 15 vũ khí thô sơ, 6 vũ khí các loại.

Thông qua Phong trào Toàn dân chủ động, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng công an, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, khám phá tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Cụ thể, quần chúng Nhân dân đã cung cấp 37 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 14 vụ. Bên cạnh đó, các đoàn thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 92 đối tượng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đạ Huoai có 53/54 thôn, tổ dân phố đạt an toàn về an ninh trật tự; 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 41/44 cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 2/2 cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Toàn huyện có 22 mô hình tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự; 9 mô hình thôn, tổ dân phố không có tội phạm; 3 mô hình camera an ninh tự quản; 1 mô hình tổ phối hợp liên kết bảo vệ an ninh trật tự; 1 mô hình tổ công tác thăm, gặp, vận động, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; 1 mô hình phòng chống bạo lực gia đình và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; 3 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với đó, công tác tham mưu thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 luôn được cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an chú trọng thực hiện.

Đồng chí Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục tham mưu xây dụng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đề án xây dựng huyện thành huyện nông thôn mới và triển khai thưc hiện đến từng địa bàn cơ sở. Qua đó, cán bộ, người dân địa phương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nông thôn.

Công tác thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng công an ở huyện Đạ Huoai thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Mô hình Ngày thứ 7 vì Nhân dân phục vụ để giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại sự hài lòng của người dân địa phương. Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân được thực hiện 9/9 xã, thị trấn đã thu được 76 ý kiến đóng góp cho cá nhân, tập thể. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức 9/9 xã, thị trấn của huyện; địa bàn thị trấn Mađaguôi được lựa chọn làm điểm của tỉnh.

Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND huyện Đạ Huoai tặng giấy khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân trên địa bàn huyện đã có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

TỨ ĐỨC