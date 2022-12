Đam Rông làm tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương

Năm 2022, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đam Rông đã có nhiều nỗ lực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác huấn luyện

Xác định rõ mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huyện Đam Rông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022.

Việc thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Luật Quốc phòng, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác quốc phòng… trong cả hệ thống chính trị được xem là nền tảng quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng ở Đam Rông. Trung tá Hoàng Văn Việt - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đam Rông, cho biết, trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện cùng với các ban, ngành chức năng thuộc huyện và các xã quán triệt và đề ra chương trình kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả.

Trong năm 2022, LLVT huyện Đam Rông đã có nhiều giải pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương, xây dựng LLVT địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Trong đó xây dựng lực lượng vẫn là giải pháp nòng cốt. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng bộ đội địa phương đúng quy định, công tác dân quân tự vệ (DQTV) cũng được đảm bảo. Tổng số DQTV huyện Đam Rông hiện đạt 2,05% so với tổng dân số. Chất lượng DQTV ngày càng được nâng cao với tỷ lệ đảng viên đạt 25,39%. Việc tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật DQTV được thực hiện đúng quy định với 16.965 công dân. Trong năm 2022, Ban CHQS huyện Đam Rông đã tổ chức diễn tập chiến đấu tại hai xã Phi Liêng và Liêng Srônh, trong khu vực phòng thủ có một phần thực binh năm 2022, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện Đam Rông cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho lực lượng DQTV. Trong năm, lực lượng DQTV phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra 549 lần, với 1.391 lượt người tham gia.

Thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, diễn tập năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo cho Ban CHQS huyện quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng, đồng thời triển khai huấn luyện cho lực lượng DQTV các xã, ban CHQS cơ quan, đơn vị tự vệ bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đúng quan điểm, nguyên tắc phối kết hợp trong huấn luyện. Kết quả huấn luyện năm 2022 đạt khá.

Trong năm qua, huyện Đam Rông cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo đảm hậu cần tại chỗ. Các đơn vị liên quan đã thực hiện kế hoạch chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tài chính, dự trữ lương thực, vật chất phương tiện, đạn dược theo yêu cầu nhiệm vụ. Huyện Đam Rông cũng đã bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng địa phương, thi hành mọi chủ trương, chính sách về củng cố quốc phòng, xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên… Đồng thời các đơn vị, địa phương cũng làm tốt việc động viên sức người, sức của ở địa phương cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Đam Rông, Ban CHQS các xã đã được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn quân sự. Toàn huyện hiện có 8/8 đồng chí chỉ huy trưởng và 6 đồng chí phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Sau đào tạo đã được bố trí, sắp xếp 100% theo nguồn quy hoạch của địa phương, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiện toàn Ban CHQS tự vệ huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự HĐND-UBND, Ban CHQS các xã, cán bộ trung đội, tiểu đội, thôn đội, khẩu đội biên chế bảo đảm 100% theo kế hoạch xây dựng lực lượng.

Trong năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) huyện và các xã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về GDQP&AN. Công tác GDQP&AN được thực hiện toàn diện và sâu rộng đến từng đối tượng. Đây là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên với sự đổi mới trong hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể quần chúng, sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, thông qua các ngày lễ, tết… góp phần đưa các nội dung về quốc phòng, an ninh đi sâu vào đời sống người dân.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân được tiến hành thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua đội ngũ báo cáo viên, các đợt sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, giáo dục truyền thống và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Qua tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, đảng viên, LLVT và Nhân dân trong huyện đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng địa phương, tạo nền tảng vững chắc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

NGỌC NGÀ