Đam Rông: Quán triệt Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

(LĐ online) - Chiều 12/12, Huyện ủy Đam Rông tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 22, ngày 7/12/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Nghị quyết số 08 của Huyện ủy Đam Rông về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 bằng hình thức trực tuyến nối đến điểm cầu của 8 xã thuộc huyện.

Tại điểm cầu Huyện ủy, đồng chí Đa Cát K’Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Năm 2023, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với quan điểm phát huy lợi thế, hiệu quả nguồn lực, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ làm động lực cho phát triển, Tỉnh ủy xác định chủ đề năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.

Tỉnh ủy xác định mục tiêu, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; hành động mạnh mẽ, phát huy lợi thế, tập trung nguồn lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Quan tâm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trên cơ sở Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy, căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương, Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Nghị quyết số 08 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023.

Theo đó, huyện Đam Rông đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu và xác định những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó tiếp tục xác định kinh tế nông nghiệp là chủ đạo theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến, bảo quan sau thu hoạch; hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp; mở rộng các hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại, phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh và khôi phục các ngành nghề truyền thống. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội trong đó chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện chuyển đổi số; tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả.

NGỌC NGÀ