Đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2022

(LĐ online) - Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược Cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí K’Mák – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, công tác cải cách tư pháp tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền và cơ quan tư pháp tỉnh quan tâm, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan tư pháp ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế; các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, hội nghị, hội thảo tổ chức tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên phát biểu tại hội nghị

Các cơ quan tư pháp của tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của cấp mình, ngành mình theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Việc xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác cải cách hành chính của các cơ quan tư pháp được đẩy mạnh. Chất lượng khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao, không để oan, sai. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp chuyển biến tốt; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa từng bước được nâng cao, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Hoạt động phối hợp giải quyết các vụ án giữa tổ chức hành nghề luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đạt kết quả. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp được quan tâm, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác tham mưu văn bản, hoàn thiện thể chế, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp được chú trọng. Công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp được quan tâm. Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tỉnh kịp thời được kiện toàn và hoạt động có nề nếp, hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thời gian qua và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Đồng chí Trần Đình Văn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn đánh giá: Nhìn chung, năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan tư pháp cấp tỉnh và địa phương cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp. Từ đó góp phần vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Trần Đình Văn đề nghị Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các huyện, thành ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan đến lĩnh vực tố tụng tư pháp. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, để khắc phục thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giám định tư pháp và đội ngũ giám định viên tư pháp. Thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện công khai minh bạch một số hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Đồng chí Trần Đình Văn cũng đề nghị chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tư pháp; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp của tỉnh và các ngành, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ cấp ủy, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp.

DUY DANH