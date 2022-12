Di Linh tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

(LĐ online) - Sáng 2/12, UBND huyện Di Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022.

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Các đồng chí: K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Hà Bảo Lộc - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các ngành, địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh đã tham dự hội nghị.

Năm 2022, tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Di Linh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng.

Năm 2022, huyện Di Linh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 5 xã gồm: Đinh Trang Hoà, Hoà Trung, Hoà Bắc, Hoà Nam, Hoà Ninh. Trong đó, xã Đinh Trang Hoà có sử dụng một phần thực binh.

Quản lý Nhà nước về quốc phòng có hiệu quả, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên năm 2019.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với chất lượng được nâng lên, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho Nhân dân trên địa bàn. Thông qua phổ biến, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, đối tượng chính sách, thân nhân người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo… tạo được niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, củng cố khối đoàn kết các dân tộc trong huyện.

Năm 2023 là năm bản lề đóng vai trò quan trọng trong thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Trên cơ sở đó, huyện Di Linh đã xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nhấn mạnh: Để bảo đảm cho sự phát triển bền vững về kinh tế, ổn định về chính trị, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tập trung quán triệt nghiêm hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội về lĩnh vực quốc phòng. Ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2023. Các cơ quan, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt và dự báo tình hình kịp thời, chính xác; xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức khám bổ sung và phúc tra sức khoẻ trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng lớn mạnh, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND huyện Di Linh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

NGỌC NGÀ