HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI, khai mạc Kỳ họp thứ 7

(LĐ online) - Sáng 20/12, HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Các đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành Kỳ họp.

Trong bối cảnh năm 2022, tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến giá cả các mặt hàng như xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng cao. Song, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận của Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 266,4 triệu USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 1.340 tỷ đồng, đạt 130% dự toán giao, bằng 115% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%; duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 2,44%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 5,56%. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Quang cảnh Kỳ họp

Đến nay, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Bảo Lâm cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Bảo Lâm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là lĩnh vực kinh tế tuy phát triển nhưng vẫn còn khó khăn; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất còn hạn chế; thu hút đầu tư chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp… Đời sống Nhân dân đặc biệt tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn đó những khó khăn.

HĐND huyện cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; nghe các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu cũng đã chia Tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại Kỳ họp.

Trong ngày 21/12, Kỳ họp sẽ tiếp tục với phiên chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề cửu tri, Nhân dân địa phương quan tâm.

QUỐC TUẤN