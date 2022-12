Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ 13

(LĐ online) - Ngày 7/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 13.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm thảo luận và cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng, đặc biệt là nội dung tổng kết tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Với quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2022 là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt, an toàn; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện Cát Tiên đã nỗ lực khắc phục khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 nên đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đến nay, có 12/12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên nhấn mạnh: Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Cát Tiên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra. Trong đó, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác mới phát sinh; hành động mạnh mẽ, đồng bộ, phát huy lợi thế, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, đi đôi với phát huy giá trị bản sắc văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời rà soát, hoàn thiện các quy hoạch liên quan cho phù hợp; thực hiện nghiêm quản lý nhà nước về quy hoạch. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

HOÀNG SA