Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ 14

(LĐ online) - Chiều 7/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh tổ chức hội nghị lần thứ 14.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành huyện Di Linh

Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng.

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, Huyện ủy Di Linh cũng đã thống nhất ban hành Nghị quyết năm 2023 với chủ đề: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV”.

Theo đó, Huyện ủy Di Linh xác định mục tiêu: Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác phát sinh trên địa bàn; xây dựng, tạo chuỗi liên kết trong nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu các loại nông sản của địa phương, phát triển dịch vụ du lịch. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy và các tổ chức đảng; nâng cao tính giáo dục, chiến đấu và hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân; phát động và thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

NGỌC NGÀ