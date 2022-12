Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ 15

(LĐ online) - Chiều 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 15 (hội nghị mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến một số dự thảo.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy; Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thành ủy Bảo Lộc đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của thành phố.

Dự thảo nêu rõ, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, nhưng với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 đã được đề ra tại Nghị quyết 08- NQ/ThU ngày 15/12/2021 của Thành ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của các doanh nghiệp, Nhân dân địa phương đã góp phần để Bảo Lộc cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.445 tỷ đồng, tăng 9,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 124% so dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.551 tỷ đồng, vượt 0,9% theo Nghị quyết và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Hiện nay, thành phố còn 198 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (giảm 50 hộ so với năm 2021), chiếm tỷ lệ 0,42% và 597 hộ cận nghèo (giảm 26 hộ so với năm 2021), chiếm tỷ lệ 1,26%. TP Bảo Lộc đã giải quyết việc làm cho 5.300 lao động; tỷ lệ qua đào tạo đạt 65%. Thành phố hiện có 57/77 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 74%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,4%. Hiện nay, Bảo Lộc có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên địa bàn đạt 85%.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Hiện nay, Đảng bộ TP Bảo Lộc có 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 18 Đảng bộ cơ sở, 49 chi bộ cơ sở, tổng số 5.146 đảng viên. Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kết nạp 88 quần chúng vào Đảng và chuyển đảng chính thức cho 86 đảng viên dự bị; quyết định xoá tên 10 đảng viên và cho ra khỏi đảng 13 đảng viên.

Tình hình quốc phòng - an ninh cơ bản giữ vững ổn định; số vụ tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ…

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bảo Lộc còn nhiều tồn tại, khó khăn chưa được giải quyết cần nhìn nhận, chỉ rõ để đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, góp ý Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, giải trình, làm rõ những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, địa phương để đưa ra giải pháp khắc phục.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đánh giá cao những ý kiến đóng góp để Thành ủy Bảo Lộc hoàn thiện Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời chỉ rõ, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình giải trình còn thể hiện tư tưởng né tránh trách nhiệm; còn mập mờ chưa đi vào cụ thể những tồn tại để tìm hướng khắc phục.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng đề nghị toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn phải tiếp tục giữ vững đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát các nhiệm vụ chưa đạt, đưa ra giải pháp cụ thể trong năm 2023; tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng; hoàn thành quy hoạch chung thành phố và triển khai một số quy hoạch phân khu; quyết tâm khởi công các công trình trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2023 đạt và vượt dự toán thu do tỉnh giao; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng gây nhũng nhiễu đối với người dân khi làm nhiệm vụ…

KHÁNH PHÚC