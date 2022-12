Hội nghị Huyện ủy Lạc Dương lần thứ 12

(LĐ online) - Ngày 1/12, Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 và cho ý kiến vào các dự thảo quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, giá xăng dầu, phân bón và vật tư nông nghiệp biến động mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 trên địa bàn đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Công tác quản lý bảo vệ rừng được chỉ đạo sát sao, quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực với số vụ vi phạm, diện tích và lâm sản thiệt hại đều giảm so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh. Thu ngân sách đạt kết quả tốt, đến nay tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 192 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, trong đó phần huyện thu đạt 145 tỷ đồng, vượt 29% dự toán.

Huyện Lạc Dương đã tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng, tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo yêu cầu. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư với quy mô và chất lượng không ngừng được nâng lên. An sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được chăm lo, cải thiện; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 5,8% hộ nghèo (giảm 2,8% so với đầu năm), trong đó tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,8% (giảm 3,8%).

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; công tác quản lý, bảo vệ rừng tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn để xảy ra một số vụ vi phạm nổi cộm đến mức phải bị xử lý hình sự; công tác giải tỏa nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, rà soát quy hoạch 3 loại rừng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Trong đó, tập trung thảo luận những hạn chế, khuyết điểm của năm 2022; xác định rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục; đồng thời, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của năm 2023 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Công tác quản lý bảo vệ rừng; an ninh nông thôn; việc chăm sóc cây cà phê của người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, giá cả phân bón tăng…; công tác giải phóng mặt bằng ở một số tuyến đường chậm…

Đồng thời, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2022 và dự toán ngân sách Đảng năm 2023.

Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ…

