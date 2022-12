Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 11

(LĐ online) - Chiều 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ XI, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các vụ của các ban, Văn phòng Trung ương Đảng; thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ XI được tổ chức để cho ý kiến vào các nội dung dự thảo như: Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023; Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2022 và dự toán ngân sách Đảng năm 2023.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, gây khó khăn, thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết tâm cao, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 08-NQ/TU, của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 nên đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Toàn bộ 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; trong đó, có 6/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật như tổng sản phẩm trong nước GRDP của Lâm Đồng trong năm 2022 (theo giá so sánh 2010) tăng 11,84%. Cơ cấu kinh tế, ngành nông, lâm, thủy chiếm 38,74%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 20,3%, ngành dịch vụ chiếm 40,96%. GRDP bình quân đầu người đạt 75,3 triệu đồng (Nghị quyết đề ra là 71,5 - 73 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 14,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 18,1%, bằng 118,2% dự toán địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 886,7 triệu USD, tăng 27,3% so cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 7 triệu lượt, tăng 340% so cùng kỳ.

Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.191 tỷ đồng, bằng 35,1% GRDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, riêng hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92%; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 91%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 90%; tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 74%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%.

Đến nay, toàn tỉnh có 109/111 xã nông thôn mới, 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 40 xã nông thôn mới nâng cao, 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm, tòa Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.206 đảng viên, thành lập được 02 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết và Kế hoạch 5 năm 2021- 2025.

Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Với quan điểm phát huy lợi thế, hiệu quả nguồn lực, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tận dùng thời cơ làm động lực phát triển, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định chủ đề năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo báo cáo và Nghị quyết của Tỉnh ủy; đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng vào kết quả nổi bật, khó khăn hạn chế trên các lĩnh vực thời gian qua; đề xuất những giải pháp thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân trong phát triển mọi lĩnh vực của tỉnh thời gian qua.

Cùng với đó, đồng chí Trần Đức Quận cũng đã đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 23.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các địa phương cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để cụ thể hóa, vận dụng sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quân cũng đề nghị, sau hội nghị này, HĐND và UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm; sớm giao kế hoạch cho các ngành, địa phương đúng pháp luật và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh thêm: “Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023 sẽ góp phần quan trọng, tạo khí thế, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần gương mẫu trong mọi lĩnh vực với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo địa phương, ngành, đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

