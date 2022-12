Kỳ họp cuối năm HĐND Cát Tiên

(LĐ online) - Trong 2 ngày 22 và 23/12, HĐND huyện Cát Tiên khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nông Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Cát Tiên khoá VIII

Tại kỳ họp, ông Bùi Văn Văn – Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự nỗ lực, đồng thuận vượt khó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhân dân các dân tộc trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách.

Trong đó, nổi bật là tổng giá trị sản xuất GO (giá so sánh năm 2010) tăng 8,18%. Các ngành nông, lâm, thủy tăng 4,52%; các ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,05%; các ngành dịch vụ tăng 10,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 64 tỷ đồng, vượt gần 48% kế hoạch tỉnh, huyện và tăng hơn 37% so với cùng kỳ, trong đó thu từ thuế, phí đạt hơn 45,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,33%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 7,46%; hiện toàn huyện chỉ còn 3,73% tỷ lệ hộ nghèo.

Đồng thời, trong năm 2022, huyện Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm tổ chức; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thảo luận sôi nổi và chất vấn những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Các đại biểu dành nhiều thời gian để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã xem xét, thông qua một số báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện và của một số cơ quan, đơn vị.

HOÀNG SA