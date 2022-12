Lực lượng vũ trang Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh

(LĐ online) - Cùng với sự hình thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng cũng đã trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2022

Suốt những năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh, phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, LLVT tỉnh Lâm Đồng luôn nhất mực trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật tự giác nghiêm minh, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn, Đoàn kết kỷ cương, Tự lực tự cường, Quyết chiến quyết thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định để góp phần làm nên truyền thống của Quân đội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng, đã có nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ mưu trí, sáng tạo, quyết đoán trong chỉ huy, dũng cảm trong chiến đấu; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc đã để lại một phần thân thể của mình trên chiến trường.

Năm 2022, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giành được những kết quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa

Nổi bật trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, duy trì chặt chẽ công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày cao điểm, các ngày lễ, tết, tổ chức lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy vai trò Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và chương trình công tác phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 37 xã, phường, thị trấn. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung, có thực binh 1 tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ với quy mô lớn; kết thúc cuộc diễn tập được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng làm tốt công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Tổ chức huấn luyện, luyện tập và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt nhiều kết quả cao; tiêu biểu: Tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đoạt giải Ba; tham gia Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố cấp toàn quân đoạt giải Nhì; tham gia Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22” đoạt 1 giải Nhì, 1 giải khuyến khích; Hội thao Võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ Võ thuật toàn quân đạt 2 huy chương Đồng…và nhiều thành tích nổi bật khác.

Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, công tác khen thưởng được tiến hành kịp thời, chặt chẽ.

Thực hiện tốt hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 502 Tỉnh ủy tổ chức đợt làm công tác dân vận tập trung tại 2 xã: Đạ Tông, Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, kinh phí hơn 4 tỷ đồng, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn khó khăn gần 2 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả chương trình “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2022 đã xây dựng 20 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” và 4 căn “Nhà đồng đội” với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh

Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức với tỷ lệ đạt 1,18% so với dân số; toàn tỉnh xây dựng được 1.000 tổ an ninh nhân dân, 476 tổ bảo vệ dân phố, 379 đội dân phòng, 984 tổ tuần tra “Dân cử, dân nuôi” và 134 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 1.551 tổ hòa giải…

Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Giải quyết hồ sơ và chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng gần 3,5 tỷ đồng; phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và làm tốt hơn hoạt động đối ngoại quân sự, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự Siêm Reap, Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Năm 2021, đã tổ chức Đoàn công tác sang Campuchia tặng cho bạn các trang thiết bị ngành y và 30 nghìn khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid-19.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi LLVT tỉnh phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là phương châm cơ bản và cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Quân đội nói chung và LLVT tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, chính quyền và Nhân dân giao phó, trong thời gian tới LLVT tỉnh nguyện giữ vững và phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng”, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên mảnh đất Nam Tây Nguyên.

NGỌC NGÀ