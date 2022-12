Thường trực Tỉnh ủy thăm chúc mừng Giáng sinh 2022

(LĐ online) - Chiều ngày 21/12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 đang đến gần, Đoàn Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng lễ Giáng sinh đến Tòa Giám mục Đà Lạt và Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, thành phố Đà Lạt.

Bí thư Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” cho Đức cha Đa minh Nguyễn Văn Mạnh

Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2022 đến Tòa Giám mục Đà Lạt Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Giám mục Giáo phận Đà Lạt và đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các vị chức sắc linh mục cùng tiếp đoàn.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã báo cáo nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và định hướng nhiệm vụ giải pháp cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Theo đó, cơ bản tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng, phát triển ổn định và đặc biệt đã tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Trong thành tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân đã đồng hành chung sức cùng thi đua phát triển sản xuất, gương mẫu tham gia các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, vì người nghèo, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết cùng chính quyền thực hiện tốt công cuộc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng sau sắc và bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh và toàn thể các linh mục, tu sĩ, giáo dân trên toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy gửi tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Giáng sinh tới toàn thể các linh mục, chức sắc, giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và bày tỏ mong muốn đến các vị linh mục, bà con giáo dân trong thời gian tới tiếp tục đồng hành, vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động. Hướng đến cùng quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh, trở thành tỉnh khá vào năm 2025.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh. Ban Tôn giáo Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng Giáng sinh tới Tòa Giám mục Đà Lạt.

Tại buổi đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tới Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nNam) tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị mục sư, chức sắc và tín đồ của Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng chí Trần Đình Văn cũng bày tỏ sự vui mừng và gửi tặng hoa, quà và lời chúc mừng nhân Lễ Giáng sinh năm 2022, năm mới 2023 đến các vị Mục sư trong Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh và các tín hữu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đón Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Thay mặt Tòa Giám mục, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đã bày tỏ sự xúc động, trân trọng những tình cảm của Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng với Thiên chúa giáo tỉnh nhà, đồng bào Công giáo sẽ phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng thuận cùng thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống để góp phần chung xây dựng địa phương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh.

