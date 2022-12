• Bộ Công an trao tặng 87 Kỷ niệm chương Vì An ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 26/12, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội Nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2022 và triển khai phát động phong trào năm 2023.

Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng lãnh đạo Công an các địa phương, các đơn vị và cá nhân điển hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển và nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công nhân viên, các đoàn thể được nâng lên một cách rõ rệt.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự tại các phường, xã được củng cố, bổ sung đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng củng cố 154 tổ tuần tra nghĩa vụ, 1.367 đội dân phòng, 1.169 tổ hòa giải, 250 đội tuần tra dân cử, dân nuôi; 910 tổ tự quản về an ninh trật tự…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị, địa phương điển hình tiên tiến, tập trung đánh giá những thành tích đạt được, trao đổi sáng kiến, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp vận dụng để thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị báo cáo tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đã đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, trong việc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào

Về các giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đồng thời, tập trung xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng "xã hội hóa", với phương châm "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự".

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào

Và, tiếp tục phát huy vai trò, xây dựng đơn vị “An toàn về an ninh trật tự"; tăng cường cán bộ làm công tác phong trào, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác tranh thủ những người có uy tín trong dân tộc, người có ảnh hưởng trong tôn giáo; xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; đồng thời có 68 tập thể, cá nhân nhân được UBND tỉnh và Bộ Công an trao tặng bằng khen.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các đồng chí có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua

Dịp này, Bộ Công an còn trao tặng Kỷ niệm chương cho 87 đồng chí lãnh đạo các ngành có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua.

THỤY TRANG