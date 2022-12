TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 994

Là đơn vị nhiều lần được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Trung đoàn Bộ binh 994 (BB994) luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoà - Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB994 (bìa trái) nhận cờ thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh trao cho Trung đoàn

Trung đoàn BB994 là đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng bao gồm: Huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân thường trực, chiến sĩ mới; tập huấn cán bộ Ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức; bảo đảm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 trong toàn tỉnh và bảo đảm phục vụ một số nhiệm vụ khác do Bộ CHQS tỉnh giao.

Thượng tá Vũ Ngọc Lương - Chính ủy Trung đoàn BB994, cho biết, Trung đoàn đứng chân trên địa bàn thôn Đăng Sa Rôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn đã phát triển với quy mô ngày càng lớn. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo và có kế hoạch, biện pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Trung đoàn BB994 đã quán triệt Chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh về thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022, với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Việc phát động và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua tạo sức bật quan trọng để Trung đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đơn vị đã quán triệt sâu rộng và triển khai cụ thể nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương năm 2022; Kết luận số 21 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37 về những vấn đề đảng viên không được làm; Quy định số 22 về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng; Nghị quyết số 847 về phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng…

Bên cạnh đó, Trung đoàn BB994 cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, xấu độc, phát huy tốt vai trò của lực lượng 47 của Trung đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của chi bộ, chú trọng năng lực triển khai, thực hiện và việc lãnh đạo, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chủ động nắm chắc tình hình phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Trung đoàn BB994 đã phối hợp với Ban CHQS TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Đức Trọng sắp xếp đơn vị dự bị động viên đạt 99,78%. Trong đó, sĩ quan dự bị đạt 97%, tỷ lệ đảng viên trong quân nhân dự bị đạt 12,6%.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoà - Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB994, cho biết thêm, trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức huấn luyện tại chức bảo đảm theo kế hoạch. Kết quả 100% đạt yêu cầu; trong đó, tỷ lệ đạt khá, giỏi trên 77%. Bảo đảm phục vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3; huấn luyện dự bị động viên 3 khóa, kết quả 100% đạt yêu cầu. Đặc biệt, trong tổ chức huấn luyện, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị, được các cấp đánh giá cao. Làm tốt công tác phục vụ cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động, Hội thi Trưởng Ban hậu cần - Kỹ thuật năm 2022.

Trung đoàn BB994 bảo đảm 100% lượng dự trữ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược theo quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với các nghị quyết, kết luận của các cấp về công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Mô hình “Hũ gạo tình quân - dân” và đưa mô hình ý nghĩa này đăng ký thực hiện trong Phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Việc luôn duy trì tốt Phong trào thi đua Quyết thắng đã đưa Trung đoàn BB994 trở thành đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ghi nhận những nỗ lực đó, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Trung đoàn BB994 trong dịp tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022. Không chỉ là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh, Trung đoàn BB994 cũng là đơn vị xuất sắc nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong năm 2022.

NGỌC NGÀ