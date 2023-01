Bí thư Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Học viện Lục quân và Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều ngày 5/1, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí Trần Đức Quận - Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh trao đổi về mối quan hệ khăng khít giữa địa phương và Học viện

Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy...

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tập thể, cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Chính ủy Học viện Lục quân cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh những kết quả mà tỉnh đạt được năm 2022. Theo đó, vượt qua những khó khăn, thách thức, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, được Chính phủ biểu dương là một trong 10 tỉnh có tăng trưởng cao nhất trong cả nước. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong sự phát triển đó của tỉnh có đóng góp rất lớn của Học viện Lục quân. Đặc biệt, các hoạt động dân vận của Học viện Lục quân đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương. Đồng chí Trần Đức Quận cũng chúc mừng Học viện Lục quân vừa được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Học viện Lục quân nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Đồng chí Trần Đức Quận chúc Tết Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Học viện Lục quân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Học viện Lục quân sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành tình cảm và thời gian đến thăm và chúc Tết đơn vị. Đây là nguồn cổ vũ to lớn để đơn vị tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng giao phó, xứng đáng với danh hiệu Học viện anh hùng.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022 và các vấn đề liên quan đến công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của công ty nói chung, đặc biệt là việc làm tốt công tác Đảng của đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, kết quả thu ngân sách ấn tượng của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, trong đó có Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Bí thư Tỉnh ủy đặt niềm tin, năm 2023 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quận chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

NGỌC NGÀ