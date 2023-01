Cát Tiên: Tổng kết công tác công an năm 2022

(LĐ online) - Ngày 4/1, Công an huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Dương Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cát Tiên trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng Công an huyện Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích quan trọng. Trong đó, Công an huyện Cát Tiên đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của toàn dân tham gia có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2022, Công an huyện Cát Tiên đã phát hiện 6 vụ với 6 đối tượng vi phạm về lĩnh vực an ninh mạng. Trong đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ 1 đối tượng với số tiền 7,5 triệu đồng; gọi hỏi răn đe, cho cam kết 5 vụ 5 đối tượng liên quan đến đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng.

Thượng tá Trần Đức An - Trưởng Công an huyện Cát Tiên trao tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Về trật tự xã hội, Công an huyện Cát Tiên đã điều tra, làm rõ 19 vụ phạm tội về trật tự xã hội, khởi tố 18 vụ với 32 bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bắt 4 vụ, 4 đối tượng vi phạm các quy định trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, qua đó đã khởi tố 1 vụ, 1 bị can, xử phạt hành chính 3 vụ, 3 đối tượng với số tiền 35 triệu đồng. Tiến hành bắt 22 vụ, 22 đối tượng vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trong đó, bắt 2 vụ khai thác cát trái phép, tham mưu UBND huyện ra quyết định tịch thu 2 tàu hút cát, xử phạt hành chính 2 đối tượng với số tiền 50 triệu đồng.

Đồng thời, vận động quần chúng Nhân dân tự nguyện giao nộp 1 hộp pháo hoa gồm 49 quả có trọng lượng 2kg, 50 quả pháo bi; bắt 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép. Các lực lượng đã tiến hành củng cố hồ sơ xử phạt 2 đối tượng với số tiền 12 triệu đồng, phạt cảnh cáo 2 đối tượng. Bên cạnh đó, bắt 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với 7 đối tượng.

Đến nay, Công an huyện Cát Tiên đã thu nhận hơn 35.000 hồ sơ căn cước công dân; tiến hành kích hoạt 14.316 hồ sơ định danh cấp độ 1 và 10.272 hồ sơ định danh mức độ 2. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an huyện trong năm 2022; đồng thời, đồng chí lưu ý lực lượng công an cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Khắc Bình đã chỉ ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở.

Tại hội nghị, đã có 2 tập thể và 4 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác năm 2022.

HOÀNG SA