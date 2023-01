Cát Tiên: Tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

(LĐ online) - Chiều 4/1, UBND huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng chống tội phạm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Cát Tiên trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào năm 2022

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống AIDS và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cát Tiên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện) đã được kiện toàn về tổ chức; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cao điểm phòng, chống ma túy; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới gắn với phòng, chống tội phạm lợi dụng dịch bệnh hoạt động.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng. Trong đó, tuyên truyền tập trung được 54 buổi, với 6.420 lượt người tham gia; đồng thời, tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 138 huyện Cát Tiên đã phối hợp làm tốt công tác tiếp xúc, tranh thủ, vận động những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc trong tôn giáo tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động quần chúng tín đồ, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện được quan tâm.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã xây dựng mới được 6 mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng tổng số mô hình trên địa bàn huyện lên 42 mô hình, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, hoạt động ngày càng có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 138 huyện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra quản lý kinh doanh và điều khiển kinh doanh vận tải, đăng ký, cấp giấy phép lái xe, thanh tra, tuần tra, kiểm soát giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ được 24 buổi với 1.674 lượt người tham gia; đồng thời, phối hợp tuyên truyền trực quan và qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, mạng xã hội để người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp lập biên bản 1.516 trường hợp vi phạm, đã ban hành quyết định xử phạt số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, địa phương, đơn vị cũng đã trình bày tham luận nêu lên những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

HOÀNG SA